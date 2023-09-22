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Лавров начал переговоры с генсеком ООН

Лавров начал переговоры с генсеком ООН - РИА Новости, 22.09.2023

Лавров начал переговоры с генсеком ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T02:41

2023-09-22T02:41

2023-09-22T02:50

в мире

оон

сергей лавров

антониу гутерреш

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мария захарова

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова."Начало переговоров Сергея Лаврова с Генсеком ООН", - написала Захарова и опубликовала фото.Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил журналистам, что на встрече Лавров и Гутерреш обсудят в том числе зерновую сделку и проблему выполнения стамбульских договоренностей об облегчении экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.Ранее Лавров встретился с председателем руководящего совета Йемена, главами МИД Египта, Таиланда, Кубы, Бразилии, Саудовской Аравии, Мали, Буркина-Фасо, Пакистана и главой Суверенного совета Судана.

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2023

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в мире, оон, сергей лавров, антониу гутерреш, россия, мария захарова