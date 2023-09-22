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Лавров начал переговоры с генсеком ООН - РИА Новости, 22.09.2023
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02:41 22.09.2023 (обновлено: 02:50 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/peregovory-1897917121.html
Лавров начал переговоры с генсеком ООН
Лавров начал переговоры с генсеком ООН - РИА Новости, 22.09.2023
Лавров начал переговоры с генсеком ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T02:41
2023-09-22T02:50
в мире
оон
сергей лавров
антониу гутерреш
россия
мария захарова
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.&quot;Начало переговоров Сергея Лаврова с Генсеком ООН&quot;, - написала Захарова и опубликовала фото.Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил журналистам, что на встрече Лавров и Гутерреш обсудят в том числе зерновую сделку и проблему выполнения стамбульских договоренностей об облегчении экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.Ранее Лавров встретился с председателем руководящего совета Йемена, главами МИД Египта, Таиланда, Кубы, Бразилии, Саудовской Аравии, Мали, Буркина-Фасо, Пакистана и главой Суверенного совета Судана.
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в мире, оон, сергей лавров, антониу гутерреш, россия, мария захарова
В мире, ООН, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, Россия, Мария Захарова
Лавров начал переговоры с генсеком ООН

Захарова: Лавров начал переговоры с генсеком ООН Гутеррешем

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«

"Начало переговоров Сергея Лаврова с Генсеком ООН", - написала Захарова и опубликовала фото.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил журналистам, что на встрече Лавров и Гутерреш обсудят в том числе зерновую сделку и проблему выполнения стамбульских договоренностей об облегчении экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.
Ранее Лавров встретился с председателем руководящего совета Йемена, главами МИД Египта, Таиланда, Кубы, Бразилии, Саудовской Аравии, Мали, Буркина-Фасо, Пакистана и главой Суверенного совета Судана.
 
В миреООНСергей ЛавровАнтониу ГутеррешРоссияМария Захарова
 
 
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