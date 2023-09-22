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Лавров начал переговоры с генсеком ООН
Лавров начал переговоры с генсеком ООН - РИА Новости, 22.09.2023
Лавров начал переговоры с генсеком ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T02:41
2023-09-22T02:41
2023-09-22T02:50
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова."Начало переговоров Сергея Лаврова с Генсеком ООН", - написала Захарова и опубликовала фото.Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил журналистам, что на встрече Лавров и Гутерреш обсудят в том числе зерновую сделку и проблему выполнения стамбульских договоренностей об облегчении экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.Ранее Лавров встретился с председателем руководящего совета Йемена, главами МИД Египта, Таиланда, Кубы, Бразилии, Саудовской Аравии, Мали, Буркина-Фасо, Пакистана и главой Суверенного совета Судана.
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В мире, ООН, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, Россия, Мария Захарова
Лавров начал переговоры с генсеком ООН
Захарова: Лавров начал переговоры с генсеком ООН Гутеррешем