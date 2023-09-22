https://ria.ru/20230922/otkaz-1898125579.html

В МИД России прокомментировали отказ США от ратификации ДВЗЯИ

В МИД России прокомментировали отказ США от ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 22.09.2023

В МИД России прокомментировали отказ США от ратификации ДВЗЯИ

Отказ США от ратификации ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) имел серьезные деструктивные последствия для международной безопасности в РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T20:53

2023-09-22T20:53

2023-09-22T20:53

в мире

сша

сергей вершинин

россия

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сергей рябков

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ООН, 22 сен - РИА Новости. Отказ США от ратификации ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) имел серьезные деструктивные последствия для международной безопасности в целом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. "Явно дестабилизирующим событием стал официальный отказ США в 2018 году от ратификации договора. Это решение, которое, по циничным утверждениям самих американцев и многих их союзников, ничего в практическом плане не меняло, в действительности имело серьезные деструктивные последствия для ДВЗЯИ и международной безопасности в целом", - сказал Вершинин. "Ввиду отказа США от ратификации договора под вопрос ставится оправданность всех усилий по формированию связанной с ним инфраструктуры, включая международную систему мониторинга, ключевую составляющую верификационного механизма", - добавил он. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

https://ria.ru/20230922/dvzyai-1898118369.html

https://ria.ru/20230922/nikaragua-1898100716.html

сша

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китай

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в мире, сша, сергей вершинин, россия, китай, сергей рябков