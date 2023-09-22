https://ria.ru/20230922/otkaz-1897937749.html

Это проблема. Названы последствия неожиданного удара Польши по Украине

Это проблема. Названы последствия неожиданного удара Польши по Украине - РИА Новости, 22.09.2023

Это проблема. Названы последствия неожиданного удара Польши по Украине

Отказ Польши поставлять Украине оружие может побудить других союзников Киева последовать ее примеру, пишет американское издание Newsweek со ссылкой на... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T09:43

2023-09-22T09:43

2023-09-22T10:30

в мире

польша

украина

киев

матеуш моравецкий

николай княжицкий

верховная рада украины

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Отказ Польши поставлять Украине оружие может побудить других союзников Киева последовать ее примеру, пишет американское издание Newsweek со ссылкой на профессора университета Джорджа Мейсона Марка Катца."Обоснование этого шага (отказа поставлять оружие. – Прим. ред.) польского премьер-министра, что Польше якобы самой нужно вооружиться, может быть использовано другими странами, чтобы также сократить или даже прекратить поставки вооружения на Украину", – отметил он.Катц предположил, что страны, оправдывающие сокращение военной помощи Киеву, надеются, что США увеличат продажи им оружия."Заявление польского премьер-министра о том, что Варшава прекратит поставки оружия на Украину, – большая проблема для Украины", – подытожил профессор.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика перестала поставлять оружие Украине, так как сама активно вооружается. В ответ на это депутат Верховной рады Николай Княжицкий заявил, что Киев продолжает получать от нее военные грузы. После этого пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что поставки все еще идут лишь по ранее достигнутым договоренностям.

https://ria.ru/20230922/repke-1897919822.html

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польша

украина

киев

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в мире, польша, украина, киев, матеуш моравецкий, николай княжицкий, верховная рада украины