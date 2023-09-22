https://ria.ru/20230922/oskar-1897959220.html

Шахназаров надеется, что Россия не выдвинет фильмы на "Оскар" в 2023 году

Шахназаров надеется, что Россия не выдвинет фильмы на "Оскар" в 2023 году - РИА Новости, 22.09.2023

Шахназаров надеется, что Россия не выдвинет фильмы на "Оскар" в 2023 году

Фильм от России не будет выдвигаться на "Оскар" от России в 2023 году, как и в предыдущем, считает режиссер Карен Шахназаров. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:24

2023-09-22T11:24

2023-09-22T11:24

культура

россия

карен шахназаров

новости культуры

оскар (премия)

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Фильм от России не будет выдвигаться на "Оскар" от России в 2023 году, как и в предыдущем, считает режиссер Карен Шахназаров. В беседе с РИА Новости он также отметил, что в его понимании Российский оскаровский комитет уже давно приостановил свою деятельность. "И в том году не выдвигали на "Оскар" никого, и в этом, я надеюсь. Считаю, что не нужно в такой ситуации", - сказал собеседник агентства. Ранее режиссер Федор Попов сообщил, что решение о прекращении деятельности Российского оскаровского комитета официально принято не было, однако отметил, что собрания не проводились с прошлого года. "Я понятия не имею, но, насколько понимаю, он (комитет) давно приостановил свою деятельность", - добавил Шахназаров, комментируя статус работы оскаровского комитета.

https://ria.ru/20230420/oskar-1866715837.html

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Кирилл Волков

россия, карен шахназаров, новости культуры, оскар (премия)