Рейтинг@Mail.ru
Шахназаров надеется, что Россия не выдвинет фильмы на "Оскар" в 2023 году - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:24 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/oskar-1897959220.html
Шахназаров надеется, что Россия не выдвинет фильмы на "Оскар" в 2023 году
Шахназаров надеется, что Россия не выдвинет фильмы на "Оскар" в 2023 году - РИА Новости, 22.09.2023
Шахназаров надеется, что Россия не выдвинет фильмы на "Оскар" в 2023 году
Фильм от России не будет выдвигаться на "Оскар" от России в 2023 году, как и в предыдущем, считает режиссер Карен Шахназаров. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:24
2023-09-22T11:24
культура
россия
карен шахназаров
новости культуры
оскар (премия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156265/78/1562657820_0:107:3072:1835_1920x0_80_0_0_6f23c42a62a34844091bdca4ae9f45fc.jpg
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Фильм от России не будет выдвигаться на "Оскар" от России в 2023 году, как и в предыдущем, считает режиссер Карен Шахназаров. В беседе с РИА Новости он также отметил, что в его понимании Российский оскаровский комитет уже давно приостановил свою деятельность. "И в том году не выдвигали на "Оскар" никого, и в этом, я надеюсь. Считаю, что не нужно в такой ситуации", - сказал собеседник агентства. Ранее режиссер Федор Попов сообщил, что решение о прекращении деятельности Российского оскаровского комитета официально принято не было, однако отметил, что собрания не проводились с прошлого года. "Я понятия не имею, но, насколько понимаю, он (комитет) давно приостановил свою деятельность", - добавил Шахназаров, комментируя статус работы оскаровского комитета.
https://ria.ru/20230420/oskar-1866715837.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156265/78/1562657820_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_35b69b9bcbabacf91c1c490200f49450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, карен шахназаров, новости культуры, оскар (премия)
Культура, Россия, Карен Шахназаров, Новости культуры, Оскар (премия)
Шахназаров надеется, что Россия не выдвинет фильмы на "Оскар" в 2023 году

Шахназаров считает, что Россия не будет в этом году выдвигать фильмы на "Оскар"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГенеральный директор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров
Генеральный директор и председатель правления киноконцерна Мосфильм, режиссер Карен Шахназаров - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Фильм от России не будет выдвигаться на "Оскар" от России в 2023 году, как и в предыдущем, считает режиссер Карен Шахназаров.
В беседе с РИА Новости он также отметил, что в его понимании Российский оскаровский комитет уже давно приостановил свою деятельность. "И в том году не выдвигали на "Оскар" никого, и в этом, я надеюсь. Считаю, что не нужно в такой ситуации", - сказал собеседник агентства.
Ранее режиссер Федор Попов сообщил, что решение о прекращении деятельности Российского оскаровского комитета официально принято не было, однако отметил, что собрания не проводились с прошлого года.
"Я понятия не имею, но, насколько понимаю, он (комитет) давно приостановил свою деятельность", - добавил Шахназаров, комментируя статус работы оскаровского комитета.
Президент Московского международного кинофестиваля, председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на брифинге, посвященном проведению 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Михалков назвал бессмысленным отправлять фильм на "Оскар" от России
20 апреля, 18:20
 
КультураРоссияКарен ШахназаровНовости культурыОскар (премия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала