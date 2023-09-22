https://ria.ru/20230922/oskar-1897959220.html
Шахназаров надеется, что Россия не выдвинет фильмы на "Оскар" в 2023 году
Шахназаров надеется, что Россия не выдвинет фильмы на "Оскар" в 2023 году - РИА Новости, 22.09.2023
Шахназаров надеется, что Россия не выдвинет фильмы на "Оскар" в 2023 году
Фильм от России не будет выдвигаться на "Оскар" от России в 2023 году, как и в предыдущем, считает режиссер Карен Шахназаров. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:24
2023-09-22T11:24
2023-09-22T11:24
культура
россия
карен шахназаров
новости культуры
оскар (премия)
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Фильм от России не будет выдвигаться на "Оскар" от России в 2023 году, как и в предыдущем, считает режиссер Карен Шахназаров. В беседе с РИА Новости он также отметил, что в его понимании Российский оскаровский комитет уже давно приостановил свою деятельность. "И в том году не выдвигали на "Оскар" никого, и в этом, я надеюсь. Считаю, что не нужно в такой ситуации", - сказал собеседник агентства. Ранее режиссер Федор Попов сообщил, что решение о прекращении деятельности Российского оскаровского комитета официально принято не было, однако отметил, что собрания не проводились с прошлого года. "Я понятия не имею, но, насколько понимаю, он (комитет) давно приостановил свою деятельность", - добавил Шахназаров, комментируя статус работы оскаровского комитета.
https://ria.ru/20230420/oskar-1866715837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, карен шахназаров, новости культуры, оскар (премия)
Культура, Россия, Карен Шахназаров, Новости культуры, Оскар (премия)
Шахназаров надеется, что Россия не выдвинет фильмы на "Оскар" в 2023 году
Шахназаров считает, что Россия не будет в этом году выдвигать фильмы на "Оскар"
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Фильм от России не будет выдвигаться на "Оскар" от России в 2023 году, как и в предыдущем, считает режиссер Карен Шахназаров.
В беседе с РИА Новости он также отметил, что в его понимании Российский оскаровский комитет уже давно приостановил свою деятельность. "И в том году не выдвигали на "Оскар" никого, и в этом, я надеюсь. Считаю, что не нужно в такой ситуации", - сказал собеседник агентства.
Ранее режиссер Федор Попов сообщил, что решение о прекращении деятельности Российского оскаровского комитета официально принято не было, однако отметил, что собрания не проводились с прошлого года.
"Я понятия не имею, но, насколько понимаю, он (комитет) давно приостановил свою деятельность", - добавил Шахназаров, комментируя статус работы оскаровского комитета.
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