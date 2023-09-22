https://ria.ru/20230922/orlany-1898118970.html

"Орланы" начали курсировать из города Иваново в Приволжск и Волгореченск

"Орланы" начали курсировать из города Иваново в Приволжск и Волгореченск - РИА Новости, 22.09.2023

"Орланы" начали курсировать из города Иваново в Приволжск и Волгореченск

Рейсы "Орланов" из Иванова до Приволжска и Волгореченска стартовали в пятницу, на приволжском направлении будут ходить пять пар поездов, один из них – отдельный РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T20:14

2023-09-22T20:14

2023-09-22T20:14

ивановская область

станислав воскресенский

ржд

общество

ивановская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892848211_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c65b04d8541e1d347289df0aa966c0a0.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Рейсы "Орланов" из Иванова до Приволжска и Волгореченска стартовали в пятницу, на приволжском направлении будут ходить пять пар поездов, один из них – отдельный с отправлением из Фурманова, сообщает пресс-служба регионального правительства. Один из первых "Орланов" в Приволжск и Волгореченск отправился из Иванова в 11:10. Его пассажирами стали 129 человек. Вместе с ними по новому маршруту проехали замначальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Денис Марченко, замначальника СЖД Виталий Васильченко и гендиректор АО "Северная пригородная пассажирская компания" Владимир Крупин. В пресс-службе напомнили, что седьмого сентября во время осмотра новой платформы и привокзальной площади в Приволжске глава региона Станислав Воскресенский анонсировал запуск новых маршрутов "Орланов". В материале отмечается, что жители Приволжска давно просили запустить это направление. Маршрут обещает быть востребованным, так как обеспечит комфортное сообщение с областным центром, городами Фурманов и Волгореченск (Костромская область). Сейчас некоторые жители Приволжска работают в Волгореченске, также жители Волгореченска приезжают на работу на предприятия и в учреждения соцсферы в Приволжске; студенты из Волгореченска и Приволжска учатся в Иванове и Фурманове. По словам Марченко, для удобства жителей Приволжска организованы автобусные маршруты, синхронизированные с расписанием "Орланов". Силами РЖД в Приволжске построена новая платформа, а регион обеспечил строительство привокзальной площади, на которой в кратчайшие сроки создана комфортная посадочная зона. Здесь предусмотрены парковки для легковых автомобилей, туристических автобусов, общественного транспорта и такси. Кроме того, для запуска направления Иваново – Волгореченск совместно с РЖД проведена большая работа по ускорению графика движения, а на участке до Волгореченска была проведена модернизация путевого хозяйства. С открытием направления Иваново – Волгореченск теперь по маршрутной сети пригородного железнодорожного транспорта в Ивановской области ежедневно курсирует 52 поезда. На маршруте введены специальные тарифы, существенно ниже автобусных. В пресс-службе добавили, что развитие сети пригородного железнодорожного сообщения – часть договоренностей, достигнутых между губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским и главой РЖД Олегом Белозеровым.

https://ria.ru/20230907/orlany-1894843030.html

https://ria.ru/20221122/proekt-1833303988.html

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

станислав воскресенский, ржд, общество, ивановская область