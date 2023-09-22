"Орланы" начали курсировать из города Иваново в Приволжск и Волгореченск
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области Рельсовые автобусы "Орлан" связали города Ивановской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Рейсы "Орланов" из Иванова до Приволжска и Волгореченска стартовали в пятницу, на приволжском направлении будут ходить пять пар поездов, один из них – отдельный с отправлением из Фурманова, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Один из первых "Орланов" в Приволжск и Волгореченск отправился из Иванова в 11:10. Его пассажирами стали 129 человек. Вместе с ними по новому маршруту проехали замначальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Денис Марченко, замначальника СЖД Виталий Васильченко и гендиректор АО "Северная пригородная пассажирская компания" Владимир Крупин.
В пресс-службе напомнили, что седьмого сентября во время осмотра новой платформы и привокзальной площади в Приволжске глава региона Станислав Воскресенский анонсировал запуск новых маршрутов "Орланов".
В материале отмечается, что жители Приволжска давно просили запустить это направление. Маршрут обещает быть востребованным, так как обеспечит комфортное сообщение с областным центром, городами Фурманов и Волгореченск (Костромская область). Сейчас некоторые жители Приволжска работают в Волгореченске, также жители Волгореченска приезжают на работу на предприятия и в учреждения соцсферы в Приволжске; студенты из Волгореченска и Приволжска учатся в Иванове и Фурманове.
По словам Марченко, для удобства жителей Приволжска организованы автобусные маршруты, синхронизированные с расписанием "Орланов".
Силами РЖД в Приволжске построена новая платформа, а регион обеспечил строительство привокзальной площади, на которой в кратчайшие сроки создана комфортная посадочная зона. Здесь предусмотрены парковки для легковых автомобилей, туристических автобусов, общественного транспорта и такси. Кроме того, для запуска направления Иваново – Волгореченск совместно с РЖД проведена большая работа по ускорению графика движения, а на участке до Волгореченска была проведена модернизация путевого хозяйства.
С открытием направления Иваново – Волгореченск теперь по маршрутной сети пригородного железнодорожного транспорта в Ивановской области ежедневно курсирует 52 поезда.
На маршруте введены специальные тарифы, существенно ниже автобусных.
В пресс-службе добавили, что развитие сети пригородного железнодорожного сообщения – часть договоренностей, достигнутых между губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским и главой РЖД Олегом Белозеровым.