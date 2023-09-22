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"Орланы" начали курсировать из города Иваново в Приволжск и Волгореченск - РИА Новости, 22.09.2023
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Ивановская область
Ивановская область
 
20:14 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/orlany-1898118970.html
"Орланы" начали курсировать из города Иваново в Приволжск и Волгореченск
"Орланы" начали курсировать из города Иваново в Приволжск и Волгореченск - РИА Новости, 22.09.2023
"Орланы" начали курсировать из города Иваново в Приволжск и Волгореченск
Рейсы "Орланов" из Иванова до Приволжска и Волгореченска стартовали в пятницу, на приволжском направлении будут ходить пять пар поездов, один из них – отдельный РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T20:14
2023-09-22T20:14
ивановская область
станислав воскресенский
ржд
общество
ивановская область
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Рейсы "Орланов" из Иванова до Приволжска и Волгореченска стартовали в пятницу, на приволжском направлении будут ходить пять пар поездов, один из них – отдельный с отправлением из Фурманова, сообщает пресс-служба регионального правительства. Один из первых "Орланов" в Приволжск и Волгореченск отправился из Иванова в 11:10. Его пассажирами стали 129 человек. Вместе с ними по новому маршруту проехали замначальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Денис Марченко, замначальника СЖД Виталий Васильченко и гендиректор АО "Северная пригородная пассажирская компания" Владимир Крупин. В пресс-службе напомнили, что седьмого сентября во время осмотра новой платформы и привокзальной площади в Приволжске глава региона Станислав Воскресенский анонсировал запуск новых маршрутов "Орланов". В материале отмечается, что жители Приволжска давно просили запустить это направление. Маршрут обещает быть востребованным, так как обеспечит комфортное сообщение с областным центром, городами Фурманов и Волгореченск (Костромская область). Сейчас некоторые жители Приволжска работают в Волгореченске, также жители Волгореченска приезжают на работу на предприятия и в учреждения соцсферы в Приволжске; студенты из Волгореченска и Приволжска учатся в Иванове и Фурманове. По словам Марченко, для удобства жителей Приволжска организованы автобусные маршруты, синхронизированные с расписанием "Орланов". Силами РЖД в Приволжске построена новая платформа, а регион обеспечил строительство привокзальной площади, на которой в кратчайшие сроки создана комфортная посадочная зона. Здесь предусмотрены парковки для легковых автомобилей, туристических автобусов, общественного транспорта и такси. Кроме того, для запуска направления Иваново – Волгореченск совместно с РЖД проведена большая работа по ускорению графика движения, а на участке до Волгореченска была проведена модернизация путевого хозяйства. С открытием направления Иваново – Волгореченск теперь по маршрутной сети пригородного железнодорожного транспорта в Ивановской области ежедневно курсирует 52 поезда. На маршруте введены специальные тарифы, существенно ниже автобусных. В пресс-службе добавили, что развитие сети пригородного железнодорожного сообщения – часть договоренностей, достигнутых между губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским и главой РЖД Олегом Белозеровым.
https://ria.ru/20230907/orlany-1894843030.html
https://ria.ru/20221122/proekt-1833303988.html
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станислав воскресенский, ржд, общество, ивановская область
Ивановская область, Станислав Воскресенский, РЖД, Общество, Ивановская область

"Орланы" начали курсировать из города Иваново в Приволжск и Волгореченск

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области Рельсовые автобусы "Орлан" связали города Ивановской области
Рельсовые автобусы Орлан связали города Ивановской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Рейсы "Орланов" из Иванова до Приволжска и Волгореченска стартовали в пятницу, на приволжском направлении будут ходить пять пар поездов, один из них – отдельный с отправлением из Фурманова, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Один из первых "Орланов" в Приволжск и Волгореченск отправился из Иванова в 11:10. Его пассажирами стали 129 человек. Вместе с ними по новому маршруту проехали замначальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Денис Марченко, замначальника СЖД Виталий Васильченко и гендиректор АО "Северная пригородная пассажирская компания" Владимир Крупин.
В пресс-службе напомнили, что седьмого сентября во время осмотра новой платформы и привокзальной площади в Приволжске глава региона Станислав Воскресенский анонсировал запуск новых маршрутов "Орланов".
В материале отмечается, что жители Приволжска давно просили запустить это направление. Маршрут обещает быть востребованным, так как обеспечит комфортное сообщение с областным центром, городами Фурманов и Волгореченск (Костромская область). Сейчас некоторые жители Приволжска работают в Волгореченске, также жители Волгореченска приезжают на работу на предприятия и в учреждения соцсферы в Приволжске; студенты из Волгореченска и Приволжска учатся в Иванове и Фурманове.
Новый рейс Орланов из Иванова в Приволжск запустят с 22 сентября - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Новый рейс "Орланов" из Иванова в Приволжск запустят с 22 сентября
7 сентября, 19:54
По словам Марченко, для удобства жителей Приволжска организованы автобусные маршруты, синхронизированные с расписанием "Орланов".
Силами РЖД в Приволжске построена новая платформа, а регион обеспечил строительство привокзальной площади, на которой в кратчайшие сроки создана комфортная посадочная зона. Здесь предусмотрены парковки для легковых автомобилей, туристических автобусов, общественного транспорта и такси. Кроме того, для запуска направления Иваново – Волгореченск совместно с РЖД проведена большая работа по ускорению графика движения, а на участке до Волгореченска была проведена модернизация путевого хозяйства.
С открытием направления Иваново – Волгореченск теперь по маршрутной сети пригородного железнодорожного транспорта в Ивановской области ежедневно курсирует 52 поезда.
Рельсовый автобус Орлан в Иваново - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Ивановские поезда "Орланы" признаны лучшим проектом пригородного сообщения
22 ноября 2022, 12:01
На маршруте введены специальные тарифы, существенно ниже автобусных.
В пресс-службе добавили, что развитие сети пригородного железнодорожного сообщения – часть договоренностей, достигнутых между губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским и главой РЖД Олегом Белозеровым.
 
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийРЖДОбществоИвановская область
 
 
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