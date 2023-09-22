https://ria.ru/20230922/opros-1897952507.html
Уровень тревожного настроения россиян составил 41 процент, показал опрос
Уровень тревожного настроения россиян составил 41 процент, показал опрос - РИА Новости, 22.09.2023
Уровень тревожного настроения россиян составил 41 процент, показал опрос
Каждый второй россиянин (53%) сообщил, что в его окружении преобладает спокойное настроение, тревожное - у 41%, свидетельствует опрос фонда "Общественное... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:56
2023-09-22T10:56
2023-09-22T10:56
общество
россия
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Каждый второй россиянин (53%) сообщил, что в его окружении преобладает спокойное настроение, тревожное - у 41%, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Согласно опросу, 53% респондентов заявили, что у их знакомых, родных и близких преобладает спокойное настроение, тревожное - у 41%, а 6% затруднились с ответом. Опрос "ФОМнибус" проводился 15-17 сентября 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230921/opros-1897849288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
Уровень тревожного настроения россиян составил 41 процент, показал опрос
ФОМ: в окружении каждого второго россиянина преобладает спокойное настроение