https://ria.ru/20230922/opros-1897952507.html

Уровень тревожного настроения россиян составил 41 процент, показал опрос

Уровень тревожного настроения россиян составил 41 процент, показал опрос - РИА Новости, 22.09.2023

Уровень тревожного настроения россиян составил 41 процент, показал опрос

Каждый второй россиянин (53%) сообщил, что в его окружении преобладает спокойное настроение, тревожное - у 41%, свидетельствует опрос фонда "Общественное... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T10:56

2023-09-22T10:56

2023-09-22T10:56

общество

россия

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Каждый второй россиянин (53%) сообщил, что в его окружении преобладает спокойное настроение, тревожное - у 41%, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Согласно опросу, 53% респондентов заявили, что у их знакомых, родных и близких преобладает спокойное настроение, тревожное - у 41%, а 6% затруднились с ответом. Опрос "ФОМнибус" проводился 15-17 сентября 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230921/opros-1897849288.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, фонд "общественное мнение"