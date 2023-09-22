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На Украине задержали офицера, продавшего 60 камер ночного видения - РИА Новости, 22.09.2023
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18:52 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/ofitser-1898104493.html
На Украине задержали офицера, продавшего 60 камер ночного видения
На Украине задержали офицера, продавшего 60 камер ночного видения - РИА Новости, 22.09.2023
На Украине задержали офицера, продавшего 60 камер ночного видения
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании офицера, продавшего через ломбарды 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров общей... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T18:52
2023-09-22T18:52
украина
житомирская область
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании офицера, продавшего через ломбарды 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров общей стоимостью 3,2 миллиона гривен (более 86 тысяч долларов). "По материалам ГБР будут судить офицера из Житомирской области, который сдавал военное имущество в ломбарды. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 3,2 миллиона гривен (более 86 тысяч долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. Отмечается, что начальник службы логистики одной из воинских частей Житомирской области Украины имел доступ к месту хранения техники части и присвоил 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров разных моделей, часть из которых была приобретена на средства волонтеров. Уточняется, что технику он продавал через Интернет и сдавал в местные ломбарды. В ходе досудебного расследования офицер возместил средства в полном объеме, резюмировали в ведомстве.
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украина, житомирская область
Украина, Житомирская область
На Украине задержали офицера, продавшего 60 камер ночного видения

На Украине задержали офицера, продавшего через ломбарды 60 камер ночного видения

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственное бюро расследований Украины
Государственное бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственное бюро расследований Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании офицера, продавшего через ломбарды 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров общей стоимостью 3,2 миллиона гривен (более 86 тысяч долларов).
«
"По материалам ГБР будут судить офицера из Житомирской области, который сдавал военное имущество в ломбарды. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 3,2 миллиона гривен (более 86 тысяч долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
Отмечается, что начальник службы логистики одной из воинских частей Житомирской области Украины имел доступ к месту хранения техники части и присвоил 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров разных моделей, часть из которых была приобретена на средства волонтеров. Уточняется, что технику он продавал через Интернет и сдавал в местные ломбарды. В ходе досудебного расследования офицер возместил средства в полном объеме, резюмировали в ведомстве.
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