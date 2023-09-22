https://ria.ru/20230922/ofitser-1898104493.html

На Украине задержали офицера, продавшего 60 камер ночного видения

На Украине задержали офицера, продавшего 60 камер ночного видения - РИА Новости, 22.09.2023

На Украине задержали офицера, продавшего 60 камер ночного видения

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании офицера, продавшего через ломбарды 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров общей... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T18:52

2023-09-22T18:52

2023-09-22T18:52

украина

житомирская область

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании офицера, продавшего через ломбарды 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров общей стоимостью 3,2 миллиона гривен (более 86 тысяч долларов). "По материалам ГБР будут судить офицера из Житомирской области, который сдавал военное имущество в ломбарды. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 3,2 миллиона гривен (более 86 тысяч долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. Отмечается, что начальник службы логистики одной из воинских частей Житомирской области Украины имел доступ к месту хранения техники части и присвоил 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров разных моделей, часть из которых была приобретена на средства волонтеров. Уточняется, что технику он продавал через Интернет и сдавал в местные ломбарды. В ходе досудебного расследования офицер возместил средства в полном объеме, резюмировали в ведомстве.

https://ria.ru/20230921/sbu-1897691106.html

украина

житомирская область

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украина, житомирская область