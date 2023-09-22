https://ria.ru/20230922/obstrely-1897923278.html

ВСУ выпустили 7 снарядов натовского калибра по Донецку

ВСУ выпустили 7 снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 22.09.2023

ВСУ выпустили 7 снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска в ночь на пятницу выпустили семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило в своем телеграм-канале... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T05:49

2023-09-22T05:49

2023-09-22T05:49

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

россия

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу выпустили семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01.00 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 05.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщении представительства. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230922/spetsoperatsiya-1897922190.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

россия

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия, россия