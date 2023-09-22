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При обстреле Ясиноватского района в четверг ранена мирная жительница
При обстреле Ясиноватского района в четверг ранена мирная жительница - РИА Новости, 22.09.2023
При обстреле Ясиноватского района в четверг ранена мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в четверг в результате обстрела Ясиноватского района со стороны украинских войск, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:21
2023-09-22T11:21
2023-09-22T11:21
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в четверг в результате обстрела Ясиноватского района со стороны украинских войск, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в телеграм-канале. "В результате вчерашнего обстрела ВСУ населенный пункт Спартак (Ясиноватский район) ранена женщина 1959 года рождения. Враг применял кассетные боеприпасы", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в 18.05 в четверг выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
При обстреле Ясиноватского района в четверг ранена мирная жительница
При обстреле населенного пункта Спартак в четверг ранена мирная жительница