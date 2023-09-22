https://ria.ru/20230922/obstrel-1897958615.html

При обстреле Ясиноватского района в четверг ранена мирная жительница

При обстреле Ясиноватского района в четверг ранена мирная жительница - РИА Новости, 22.09.2023

При обстреле Ясиноватского района в четверг ранена мирная жительница

Мирная жительница получила ранения в четверг в результате обстрела Ясиноватского района со стороны украинских войск, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:21

2023-09-22T11:21

2023-09-22T11:21

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881425281_0:205:963:747_1920x0_80_0_0_eb632f7a47799651930ef1f4d2a2e0af.jpg

ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в четверг в результате обстрела Ясиноватского района со стороны украинских войск, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в телеграм-канале. "В результате вчерашнего обстрела ВСУ населенный пункт Спартак (Ясиноватский район) ранена женщина 1959 года рождения. Враг применял кассетные боеприпасы", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в 18.05 в четверг выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району.

https://ria.ru/20230922/obstrel-1897956920.html

ясиноватая

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия