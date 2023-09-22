https://ria.ru/20230922/obstrel-1897956920.html

При обстреле пригорода Лисичанска ранены три человека

При обстреле пригорода Лисичанска ранены три человека - РИА Новости, 22.09.2023

При обстреле пригорода Лисичанска ранены три человека

Трое мирных жителей ранены в результате обстрела со стороны ВСУ пригорода Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщила местная администрация в своем... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:15

2023-09-22T11:15

2023-09-22T11:15

специальная военная операция на украине

лисичанск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Трое мирных жителей ранены в результате обстрела со стороны ВСУ пригорода Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщила местная администрация в своем телеграм-канале. "Двадцать первого сентября укрофашисты снова били по городу Приволье. Вновь пострадали жилые дома города, трое мирных гражданских получили осколочные ранения", - говорится в сообщении. Уточняется, что также была обстреляна одна из улиц населенного пункта Мирная Долина, повреждены газовый трубопровод и частные домостроения, пострадавших нет.

https://ria.ru/20230916/ranenyy-1896756955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия