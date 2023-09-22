https://ria.ru/20230922/obstrel-1897956920.html
При обстреле пригорода Лисичанска ранены три человека
При обстреле пригорода Лисичанска ранены три человека - РИА Новости, 22.09.2023
При обстреле пригорода Лисичанска ранены три человека
Трое мирных жителей ранены в результате обстрела со стороны ВСУ пригорода Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщила местная администрация в своем... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:15
2023-09-22T11:15
2023-09-22T11:15
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Трое мирных жителей ранены в результате обстрела со стороны ВСУ пригорода Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщила местная администрация в своем телеграм-канале. "Двадцать первого сентября укрофашисты снова били по городу Приволье. Вновь пострадали жилые дома города, трое мирных гражданских получили осколочные ранения", - говорится в сообщении. Уточняется, что также была обстреляна одна из улиц населенного пункта Мирная Долина, повреждены газовый трубопровод и частные домостроения, пострадавших нет.
https://ria.ru/20230916/ranenyy-1896756955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле пригорода Лисичанска ранены три человека
При обстреле города Приволье в ЛНР ранены трое мирных жителей