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При обстреле пригорода Лисичанска ранены три человека - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:15 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/obstrel-1897956920.html
При обстреле пригорода Лисичанска ранены три человека
При обстреле пригорода Лисичанска ранены три человека - РИА Новости, 22.09.2023
При обстреле пригорода Лисичанска ранены три человека
Трое мирных жителей ранены в результате обстрела со стороны ВСУ пригорода Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщила местная администрация в своем... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:15
2023-09-22T11:15
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Трое мирных жителей ранены в результате обстрела со стороны ВСУ пригорода Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщила местная администрация в своем телеграм-канале. "Двадцать первого сентября укрофашисты снова били по городу Приволье. Вновь пострадали жилые дома города, трое мирных гражданских получили осколочные ранения", - говорится в сообщении. Уточняется, что также была обстреляна одна из улиц населенного пункта Мирная Долина, повреждены газовый трубопровод и частные домостроения, пострадавших нет.
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лисичанск
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лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле пригорода Лисичанска ранены три человека

При обстреле города Приволье в ЛНР ранены трое мирных жителей

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРазрушенные здания в Лисичанске
Разрушенные здания в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разрушенные здания в Лисичанске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Трое мирных жителей ранены в результате обстрела со стороны ВСУ пригорода Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщила местная администрация в своем телеграм-канале.
"Двадцать первого сентября укрофашисты снова били по городу Приволье. Вновь пострадали жилые дома города, трое мирных гражданских получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также была обстреляна одна из улиц населенного пункта Мирная Долина, повреждены газовый трубопровод и частные домостроения, пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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