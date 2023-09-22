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Украинские войска выпустили по Ясиноватскому району три кассетных снаряда

Украинские войска выпустили по Ясиноватскому району три кассетных снаряда - РИА Новости, 22.09.2023

Украинские войска выпустили по Ясиноватскому району три кассетных снаряда

Украинские войска в 9.55 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T10:21

2023-09-22T10:21

2023-09-22T10:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска в 9.55 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.55 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, через пять минут украинские войска выпустили еще четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по этому же району. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецкая народная республика

ясиноватая

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ясиноватая