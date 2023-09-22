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Нефть дорожает на факторах ограничения предложения - РИА Новости, 22.09.2023
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20:36 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/neft-1898124274.html
Нефть дорожает на факторах ограничения предложения
Нефть дорожает на факторах ограничения предложения - РИА Новости, 22.09.2023
Нефть дорожает на факторах ограничения предложения
Мировые цены на нефть умеренно растут в пятницу вечером на долгоиграющих факторах рынка, в частности, ожиданий сокращения предложения этого сырья со стороны... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T20:36
2023-09-22T20:36
экономика
россия
опек
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
brent
wti (нефть)
сша
саудовская аравия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть умеренно растут в пятницу вечером на долгоиграющих факторах рынка, в частности, ожиданий сокращения предложения этого сырья со стороны ОПЕК+, а также из-за снижения буровой активности в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 20.07 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,27%, до 93,57 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,74%, до 90,29 доллара. "Нефть марки Brent уже преодолевала отметку 95 долларов и может подняться к 100, если ОПЕК+ продолжит сдерживать поставки", - приводит портал Market Watch слова рыночного аналитика City Index и FOREX.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada). Также ранее в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 22 сентября их число сократилось на восемь - до 507 агрегатов. Это тоже говорит о возможном снижении предложения в ближайшем будущем. В начале месяца Саудовская Аравия сообщила о продлении "добровольного" (то есть добавочного к лимиту в рамках ОПЕК+) сокращения добычи, а Россия - о таком же продлении сокращения экспорта. В то же время ОПЕК в своем докладе прогнозирует на четвертый квартал разницу между предложением и спросом на мировом рынке в 3 миллиона баррелей. На рынок в том числе продолжает влиять новость о временном запрете на экспорт бензина и дизельного топлива из РФ. Правительство России ввело его для "стабилизации внутреннего рынка". Минэнерго в четверг прокомментировало, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве ожидают, что мера может привести к дополнительному снижению цен.
https://ria.ru/20230920/okean-1897599028.html
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экономика, россия, опек, министерство энергетики рф (минэнерго россии), brent, wti (нефть), сша, саудовская аравия, цены на нефть, baker hughes
Экономика, Россия, ОПЕК, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Brent, WTI (нефть), США, Саудовская Аравия, Цены на нефть, Baker Hughes
Нефть дорожает на факторах ограничения предложения

Мировые цены на нефть растут на факторах ограничения предложения

© iStock.com / William_PotterНефтяной станок-качалка на фоне долларовых банкнот
Нефтяной станок-качалка на фоне долларовых банкнот - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© iStock.com / William_Potter
Нефтяной станок-качалка на фоне долларовых банкнот. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть умеренно растут в пятницу вечером на долгоиграющих факторах рынка, в частности, ожиданий сокращения предложения этого сырья со стороны ОПЕК+, а также из-за снижения буровой активности в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 20.07 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,27%, до 93,57 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,74%, до 90,29 доллара.
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20 сентября, 17:11
«
"Нефть марки Brent уже преодолевала отметку 95 долларов и может подняться к 100, если ОПЕК+ продолжит сдерживать поставки", - приводит портал Market Watch слова рыночного аналитика City Index и FOREX.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada).
Также ранее в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 22 сентября их число сократилось на восемь - до 507 агрегатов. Это тоже говорит о возможном снижении предложения в ближайшем будущем.
В начале месяца Саудовская Аравия сообщила о продлении "добровольного" (то есть добавочного к лимиту в рамках ОПЕК+) сокращения добычи, а Россия - о таком же продлении сокращения экспорта. В то же время ОПЕК в своем докладе прогнозирует на четвертый квартал разницу между предложением и спросом на мировом рынке в 3 миллиона баррелей.
На рынок в том числе продолжает влиять новость о временном запрете на экспорт бензина и дизельного топлива из РФ. Правительство России ввело его для "стабилизации внутреннего рынка". Минэнерго в четверг прокомментировало, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве ожидают, что мера может привести к дополнительному снижению цен.
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ЭкономикаРоссияОПЕКМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)BrentWTI (нефть)СШАСаудовская АравияЦены на нефтьBaker Hughes
 
 
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