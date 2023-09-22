https://ria.ru/20230922/neft-1898124274.html

Нефть дорожает на факторах ограничения предложения

Нефть дорожает на факторах ограничения предложения - РИА Новости, 22.09.2023

Нефть дорожает на факторах ограничения предложения

Мировые цены на нефть умеренно растут в пятницу вечером на долгоиграющих факторах рынка, в частности, ожиданий сокращения предложения этого сырья со стороны... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T20:36

2023-09-22T20:36

2023-09-22T20:36

экономика

россия

опек

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

brent

wti (нефть)

сша

саудовская аравия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть умеренно растут в пятницу вечером на долгоиграющих факторах рынка, в частности, ожиданий сокращения предложения этого сырья со стороны ОПЕК+, а также из-за снижения буровой активности в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 20.07 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,27%, до 93,57 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,74%, до 90,29 доллара. "Нефть марки Brent уже преодолевала отметку 95 долларов и может подняться к 100, если ОПЕК+ продолжит сдерживать поставки", - приводит портал Market Watch слова рыночного аналитика City Index и FOREX.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada). Также ранее в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 22 сентября их число сократилось на восемь - до 507 агрегатов. Это тоже говорит о возможном снижении предложения в ближайшем будущем. В начале месяца Саудовская Аравия сообщила о продлении "добровольного" (то есть добавочного к лимиту в рамках ОПЕК+) сокращения добычи, а Россия - о таком же продлении сокращения экспорта. В то же время ОПЕК в своем докладе прогнозирует на четвертый квартал разницу между предложением и спросом на мировом рынке в 3 миллиона баррелей. На рынок в том числе продолжает влиять новость о временном запрете на экспорт бензина и дизельного топлива из РФ. Правительство России ввело его для "стабилизации внутреннего рынка". Минэнерго в четверг прокомментировало, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве ожидают, что мера может привести к дополнительному снижению цен.

https://ria.ru/20230920/okean-1897599028.html

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сша

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экономика, россия, опек, министерство энергетики рф (минэнерго россии), brent, wti (нефть), сша, саудовская аравия, цены на нефть, baker hughes