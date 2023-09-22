В парламенте Венгрии вряд ли одобрят шведскую заявку в НАТО, пишут СМИ
ATV: осенью в парламенте Венгрии вряд ли одобрят шведскую заявку в НАТО
Здание парламента в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 сен - РИА Новости. Лидер правящей фракции венгерского парламента "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" Мате Кочиш заявил, что шансов на голосование по шведской заявке в НАТО в ходе осенней сессии мало, сообщил портал ATV.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал текст своего письма шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, где указал, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации Будапештом заявки Стокгольма в НАТО. Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер выразил сомнения, что Будапешту нужно ратифицировать заявку Швеции в НАТО, в то время как в школах этой страны распространяют критику венгерской политики.
"Шведское правительство этим зашло в тупик, оценил развитие событий лидер фракции "Фидес", по его словам, мало шансов на то, что в осеннюю сессию в венгерском парламенте состоится голосование", - говорится в сообщении портала по итогам пресс-конференции Кочиша в венгерском Эстергоме.
По его словам, Венгрия ожидает от Швеции объяснений по поводу фильма.
На замечание СМИ о том, что шведские политики по-прежнему рассчитывают на одобрение Будапештом заявки Стокгольма в НАТО, Кочиш ответил, что, по его мнению, "здравомыслящий человек так не поступает".
Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.