https://ria.ru/20230922/most-1898017881.html

Движение транспорта по Крымскому мосту было закрыто чуть больше часа

Движение транспорта по Крымскому мосту было закрыто чуть больше часа - РИА Новости, 22.09.2023

Движение транспорта по Крымскому мосту было закрыто чуть больше часа

Движение автотранспорта по Крымскому мосту второй раз за день было закрыто чуть больше часа, сейчас оно возобновлено, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T14:08

2023-09-22T14:08

2023-09-22T14:10

происшествия

крымский мост

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту второй раз за день было закрыто чуть больше часа, сейчас оно возобновлено, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.Движение оставалось закрытым более часа. Причины остановки движения не назывались."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230913/prizyvy-1896053538.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, крымский мост