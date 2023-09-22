https://ria.ru/20230922/most-1898017881.html
Движение транспорта по Крымскому мосту было закрыто чуть больше часа
Движение транспорта по Крымскому мосту было закрыто чуть больше часа - РИА Новости, 22.09.2023
Движение транспорта по Крымскому мосту было закрыто чуть больше часа
Движение автотранспорта по Крымскому мосту второй раз за день было закрыто чуть больше часа, сейчас оно возобновлено, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:08
2023-09-22T14:08
2023-09-22T14:10
происшествия
крымский мост
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту второй раз за день было закрыто чуть больше часа, сейчас оно возобновлено, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.Движение оставалось закрытым более часа. Причины остановки движения не назывались."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230913/prizyvy-1896053538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, крымский мост
Происшествия, Крымский мост
Движение транспорта по Крымскому мосту было закрыто чуть больше часа
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили через час после закрытия