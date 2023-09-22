https://ria.ru/20230922/most-1897990527.html

На Крымском мосту второй раз за сутки перекрыли движение автотранспорта

На Крымском мосту второй раз за сутки перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости, 22.09.2023

На Крымском мосту второй раз за сутки перекрыли движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за день, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T13:04

2023-09-22T13:04

2023-09-22T13:04

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за день, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. Ранее движение перекрывали примерно на час с 10 до 11 утра. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении. Причины остановки движения не уточняются.

https://ria.ru/20230922/raketa-1897962126.html

республика крым

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика крым