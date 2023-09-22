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На Крымском мосту второй раз за сутки перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости, 22.09.2023
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13:04 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/most-1897990527.html
На Крымском мосту второй раз за сутки перекрыли движение автотранспорта
На Крымском мосту второй раз за сутки перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости, 22.09.2023
На Крымском мосту второй раз за сутки перекрыли движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за день, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:04
2023-09-22T13:04
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за день, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. Ранее движение перекрывали примерно на час с 10 до 11 утра. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении. Причины остановки движения не уточняются.
https://ria.ru/20230922/raketa-1897962126.html
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происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
На Крымском мосту второй раз за сутки перекрыли движение автотранспорта

На Крымском мосту второй раз за сутки временно перекрыли движение автотранспорта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за день, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.
Ранее движение перекрывали примерно на час с 10 до 11 утра.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Причины остановки движения не уточняются.
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