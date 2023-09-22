https://ria.ru/20230922/moskva-1897966875.html

Стартовал капремонт путепровода Ленинградский МКАД на севере Москвы

Стартовал капремонт путепровода Ленинградский МКАД на севере Москвы - РИА Новости, 22.09.2023

Стартовал капремонт путепровода Ленинградский МКАД на севере Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта путепровода Ленинградский МКАД на севере столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:49

2023-09-22T11:49

2023-09-22T11:49

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта путепровода Ленинградский МКАД на севере столицы, сообщил журналистам исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим путепровод Ленинградский МКАД, расположенный в Левобережном районе, работы завершим в декабре", - сказал Бирюков. Бирюков подчеркнул, что движение транспорта полностью закрываться не будет, планируется поэтапное перекрытие полос с сохранением движения в каждом направлении. "В рамках проекта восстановим мостовое полотно, заменим гидроизоляцию, деформационные швы, барьерное и перильное ограждения. На финальном этапе уложим новое прочное асфальтобетонное покрытие и нанесем разметку. Ремонт поможет устранить колейность на дорожном полотне и обеспечить дальнейшее безопасное функционирование путепровода", - сказал Бирюков. Он также напомнил, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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