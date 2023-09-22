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Стартовал капремонт путепровода Ленинградский МКАД на севере Москвы - РИА Новости, 22.09.2023
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11:49 22.09.2023
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Стартовал капремонт путепровода Ленинградский МКАД на севере Москвы
Стартовал капремонт путепровода Ленинградский МКАД на севере Москвы - РИА Новости, 22.09.2023
Стартовал капремонт путепровода Ленинградский МКАД на севере Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта путепровода Ленинградский МКАД на севере столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:49
2023-09-22T11:49
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта путепровода Ленинградский МКАД на севере столицы, сообщил журналистам исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим путепровод Ленинградский МКАД, расположенный в Левобережном районе, работы завершим в декабре", - сказал Бирюков. Бирюков подчеркнул, что движение транспорта полностью закрываться не будет, планируется поэтапное перекрытие полос с сохранением движения в каждом направлении. "В рамках проекта восстановим мостовое полотно, заменим гидроизоляцию, деформационные швы, барьерное и перильное ограждения. На финальном этапе уложим новое прочное асфальтобетонное покрытие и нанесем разметку. Ремонт поможет устранить колейность на дорожном полотне и обеспечить дальнейшее безопасное функционирование путепровода", - сказал Бирюков. Он также напомнил, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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москва, петр бирюков, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве

Стартовал капремонт путепровода Ленинградский МКАД на севере Москвы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта путепровода Ленинградский МКАД на севере столицы, сообщил журналистам исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим путепровод Ленинградский МКАД, расположенный в Левобережном районе, работы завершим в декабре", - сказал Бирюков.
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Бирюков подчеркнул, что движение транспорта полностью закрываться не будет, планируется поэтапное перекрытие полос с сохранением движения в каждом направлении.
"В рамках проекта восстановим мостовое полотно, заменим гидроизоляцию, деформационные швы, барьерное и перильное ограждения. На финальном этапе уложим новое прочное асфальтобетонное покрытие и нанесем разметку. Ремонт поможет устранить колейность на дорожном полотне и обеспечить дальнейшее безопасное функционирование путепровода", - сказал Бирюков.
Он также напомнил, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковКапремонт в Москве
 
 
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