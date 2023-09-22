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США заявили о соблюдении моратория на ядерные испытания - РИА Новости, 22.09.2023
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19:51 22.09.2023 (обновлено: 20:10 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/moratoriy-1898114466.html
США заявили о соблюдении моратория на ядерные испытания
США заявили о соблюдении моратория на ядерные испытания - РИА Новости, 22.09.2023
США заявили о соблюдении моратория на ядерные испытания
Замгоссекретаря США Бонни Дженкинс на конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ заявила, что Вашингтон соблюдает мораторий на ядерные испытания и... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T19:51
2023-09-22T20:10
в мире
сша
вашингтон (штат)
андрей белоусов
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ООН, 22 сен – РИА Новости. Замгоссекретаря США Бонни Дженкинс на конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ заявила, что Вашингтон соблюдает мораторий на ядерные испытания и призывает все ядерные державы немедленно его объявить."США продолжают соблюдать мораторий на испытание ядерных взрывных устройств и призывает все страны, обладающие ядерным оружием, немедленно объявить или соблюдать такой мораторий", - сказала Дженкинс.В августе заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов заявил, что США рано или поздно проведут испытания своих новых ядерных боезарядов, содержание Невадского ядерного полигона показывает, что они не намерены прекращать испытания ядерных зарядов, несмотря на единогласное голосование по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по этому вопросу.
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в мире, сша, вашингтон (штат), андрей белоусов, оон, россия
В мире, США, Вашингтон (штат), Андрей Белоусов, ООН, Россия
США заявили о соблюдении моратория на ядерные испытания

США заявили о соблюдении моратория на ядерные испытания, призывая к этому страны

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ООН, 22 сен – РИА Новости. Замгоссекретаря США Бонни Дженкинс на конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ заявила, что Вашингтон соблюдает мораторий на ядерные испытания и призывает все ядерные державы немедленно его объявить.
«
"США продолжают соблюдать мораторий на испытание ядерных взрывных устройств и призывает все страны, обладающие ядерным оружием, немедленно объявить или соблюдать такой мораторий", - сказала Дженкинс.
В августе заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов заявил, что США рано или поздно проведут испытания своих новых ядерных боезарядов, содержание Невадского ядерного полигона показывает, что они не намерены прекращать испытания ядерных зарядов, несмотря на единогласное голосование по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по этому вопросу.
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В миреСШАВашингтон (штат)Андрей БелоусовООНРоссия
 
 
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