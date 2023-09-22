https://ria.ru/20230922/moratoriy-1898114466.html

США заявили о соблюдении моратория на ядерные испытания

США заявили о соблюдении моратория на ядерные испытания - РИА Новости, 22.09.2023

США заявили о соблюдении моратория на ядерные испытания

Замгоссекретаря США Бонни Дженкинс на конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ заявила, что Вашингтон соблюдает мораторий на ядерные испытания и... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T19:51

2023-09-22T19:51

2023-09-22T20:10

в мире

сша

вашингтон (штат)

андрей белоусов

оон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582894135_0:42:3223:1855_1920x0_80_0_0_42fbe2df6b29191bea84770f6fe474fc.jpg

ООН, 22 сен – РИА Новости. Замгоссекретаря США Бонни Дженкинс на конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ заявила, что Вашингтон соблюдает мораторий на ядерные испытания и призывает все ядерные державы немедленно его объявить."США продолжают соблюдать мораторий на испытание ядерных взрывных устройств и призывает все страны, обладающие ядерным оружием, немедленно объявить или соблюдать такой мораторий", - сказала Дженкинс.В августе заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов заявил, что США рано или поздно проведут испытания своих новых ядерных боезарядов, содержание Невадского ядерного полигона показывает, что они не намерены прекращать испытания ядерных зарядов, несмотря на единогласное голосование по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по этому вопросу.

https://ria.ru/20230921/nato-1897875400.html

сша

вашингтон (штат)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), андрей белоусов, оон, россия