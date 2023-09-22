https://ria.ru/20230922/moldaviya-1897989458.html

Молдавская партия "Возрождение" пригрозила властям массовыми протестами

Молдавская партия "Возрождение" пригрозила властям массовыми протестами - РИА Новости, 22.09.2023

Молдавская партия "Возрождение" пригрозила властям массовыми протестами

Члены молдавской оппозиционной партии "Возрождение" считают, что их коллег по партии, депутатов парламента Александра Нестеровского и Ирину Лозован, задержали... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T13:01

2023-09-22T13:01

2023-09-22T13:01

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КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Члены молдавской оппозиционной партии "Возрождение" считают, что их коллег по партии, депутатов парламента Александра Нестеровского и Ирину Лозован, задержали по политическому заказу властей, поэтому они грозят провести массовые протесты. Прокуратура Молдавии 21 сентября провела 20 обысков у председателя партии Натальи Параски и других членов "Возрождения" по делу о незаконном финансировании политформирования. Парламент одобрил запрос прокуратуры и лишил депутатской неприкосновенности Нестеровского и Лозован, в тот же день они были задержаны на 72 часа, их подозревают в коррупции, а также незаконном финансировании политсилы при участии лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора. Члены и активисты партии "Возрождение" в пятницу провели акцию протеста у здания Национального антикоррупционного центра в Кишиневе, требуя освободить депутатов и прекратить "политические репрессии". "Наши депутаты временно оказались в трудном положении, они обязательно выйдут, все это политический заказ, все это некрасивая политическая борьба. Гнев народа он очень близко, сегодня нас десятки здесь, извините, что мы не успели подготовиться. Но завтра и послезавтра здесь будут сотни и тысячи", - заявили РИА Новости представители политсилы. Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

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в мире, молдавия, возрождение, илан шор