https://ria.ru/20230922/minsk-1897966445.html

Дни культуры Ростовской области открылись в Минске

Дни культуры Ростовской области открылись в Минске - РИА Новости, 22.09.2023

Дни культуры Ростовской области открылись в Минске

Масштабные Дни культуры Ростовской области впервые открылись в Минске, сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:49

2023-09-22T11:49

2023-09-22T11:57

ростовская область

ростовская область

игорь гуськов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - РИА Новости. Масштабные Дни культуры Ростовской области впервые открылись в Минске, сообщает правительство региона. Договоренности об их проведении были достигнуты между губернатором Ростовской области Василием Голубевым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром республики Романом Головченко. "Накануне вечером, 21 сентября, стартовали Дни культуры Ростовской области в Республике Беларусь. На белорусской земле такое культурное событие с участием донских учреждений культуры, проходит впервые", - говорится в сообщении. Основные мероприятия в день открытия прошли во Дворце республики. Они начались с презентации "Культурное наследие Ростовской области". В ходе круглого стола прошло подписание соглашений между государственными учреждениями культуры Ростовской области и Белоруссии. Ведущие музеи области и Донская публичная библиотека представили свои доклады. Также во Дворце республики открылась экспозиция музеев, ремесел и промыслов Дона, включающая десять локаций. В национальном пресс-центре состоялась пресс-конференция, посвященная открытию "Дней культуры Ростовской области в Республике Беларусь". Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов в своем приветствии от имени главы региона выразил благодарность президенту республики, а также министерству и министру культуры Белоруссии Анатолию Маркевичу за поддержку инициативы. "Культура наряду с образованием, просвещением формирует человеческий капитал наших стран. Это часть нашего исторического кода, национального характера. Для нас очень важно, что именно культура стала объединяющей силой, способной преодолевать любые расстояния и сближать целые регионы и страны", - подчеркнул Гуськов. Он добавил, что в Ростовской области в текущем году знаковые даты - 80-летие освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков и 270-летие героя Отечественной войны 1812 года, атамана Всевеликого войска Донского Матвея Платова. "Мы рады с вами разделить наши важные события", - отметил Гуськов. С концертной программой "С верой на службе Отечеству" выступил государственный академический ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова. В ближайшие три дня также ожидаются выступления прославленных коллективов Ростовской области, лучшие театральные постановки, работа выставок с экскурсиями и мастер-классами. В Белоруссию отправилось более 700 артистов, музыкантов, музейных работников, библиотекарей, мастеров декоративно-прикладного искусства, которые представят лучшие образцы культуры Ростовской области на шести ведущих площадках в Минске, Витебске и Слуцке.

https://ria.ru/20230919/forum-1897341084.html

https://ria.ru/20230917/rostov-na-donu-1896789224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, игорь гуськов, василий голубев, минск, белоруссия, александр лукашенко