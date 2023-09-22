https://ria.ru/20230922/metan-1898052409.html
В Балтийском море обнаружили крупную утечку метана
В Балтийском море обнаружили крупную утечку метана - РИА Новости, 22.09.2023
В Балтийском море обнаружили крупную утечку метана
Шведские ученые обнаружили крупную утечку метана в самой глубокой части Балтийского моря, говорится в релизе Стокгольмского университета. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:40
2023-09-22T15:40
2023-09-22T17:24
балтийское море
в мире
швеция
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Шведские ученые обнаружили крупную утечку метана в самой глубокой части Балтийского моря, говорится в релизе Стокгольмского университета."Мы знаем, что газ метан может пузырями выходить из неглубоких прибрежных (участков. — Прим. ред.) дна в Балтийском море, но я никогда не видел такого интенсивного выхода пузырей и совершенно точно не из такого глубокого участка", — заявил доцент, преподаватель морской геофизики учебного заведения Кристиан Станне.Утечку нашли во время экспедиции исследователей Университета Линнеус и Стокгольмского университета по изучению метана, его источников и поглотителей в бескислородной среде в глубоких частях Балтийского моря, а именно — в Ландсортской котловине. Площадь участка, на котором произошел выброс, составляет около двадцати квадратных километров, он находится на глубине примерно 400 метров.Ученые взяли множество проб осадка и образцов воды и выразили надежду, что после проведения анализов станет известно, почему так много метана вышло именно из этого участка.
https://ria.ru/20230225/utechka-1854227910.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балтийское море, в мире, швеция
Балтийское море, В мире, Швеция
В Балтийском море обнаружили крупную утечку метана
Шведские ученые обнаружили крупную утечку метана в Балтийском море
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
Шведские ученые обнаружили крупную утечку метана в самой глубокой части Балтийского моря, говорится в релизе
Стокгольмского университета.
«
"Мы знаем, что газ метан может пузырями выходить из неглубоких прибрежных (участков. — Прим. ред.) дна в Балтийском море, но я никогда не видел такого интенсивного выхода пузырей и совершенно точно не из такого глубокого участка", — заявил доцент, преподаватель морской геофизики учебного заведения Кристиан Станне.
Утечку нашли во время экспедиции исследователей Университета Линнеус и Стокгольмского университета по изучению метана, его источников и поглотителей в бескислородной среде в глубоких частях Балтийского моря, а именно — в Ландсортской котловине. Площадь участка, на котором произошел выброс, составляет около двадцати квадратных километров, он находится на глубине примерно 400 метров.
Ученые взяли множество проб осадка и образцов воды и выразили надежду, что после проведения анализов станет известно, почему так много метана вышло именно из этого участка.
В порту Сахалина произошла утечка метана на судне