https://ria.ru/20230922/metan-1898052409.html

В Балтийском море обнаружили крупную утечку метана

В Балтийском море обнаружили крупную утечку метана - РИА Новости, 22.09.2023

В Балтийском море обнаружили крупную утечку метана

Шведские ученые обнаружили крупную утечку метана в самой глубокой части Балтийского моря, говорится в релизе Стокгольмского университета. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T15:40

2023-09-22T15:40

2023-09-22T17:24

балтийское море

в мире

швеция

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Шведские ученые обнаружили крупную утечку метана в самой глубокой части Балтийского моря, говорится в релизе Стокгольмского университета."Мы знаем, что газ метан может пузырями выходить из неглубоких прибрежных (участков. — Прим. ред.) дна в Балтийском море, но я никогда не видел такого интенсивного выхода пузырей и совершенно точно не из такого глубокого участка", — заявил доцент, преподаватель морской геофизики учебного заведения Кристиан Станне.Утечку нашли во время экспедиции исследователей Университета Линнеус и Стокгольмского университета по изучению метана, его источников и поглотителей в бескислородной среде в глубоких частях Балтийского моря, а именно — в Ландсортской котловине. Площадь участка, на котором произошел выброс, составляет около двадцати квадратных километров, он находится на глубине примерно 400 метров.Ученые взяли множество проб осадка и образцов воды и выразили надежду, что после проведения анализов станет известно, почему так много метана вышло именно из этого участка.

https://ria.ru/20230225/utechka-1854227910.html

балтийское море

швеция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

балтийское море, в мире, швеция