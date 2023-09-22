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Американского сенатора, автора антироссийских санкций обвинили в коррупции - РИА Новости, 22.09.2023
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16:36 22.09.2023 (обновлено: 18:36 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/menendes-1898067839.html
Американского сенатора, автора антироссийских санкций обвинили в коррупции
Американского сенатора, автора антироссийских санкций обвинили в коррупции - РИА Новости, 22.09.2023
Американского сенатора, автора антироссийских санкций обвинили в коррупции
Главе международного комитета сената США, автору "матери всех санкций" против России Роберту Менендесу предъявили обвинения в коррупции, сообщила прокуратура... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:36
2023-09-22T18:36
сша
в мире
роберт менендес
сенат сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Главе международного комитета сената США, автору "матери всех санкций" против России Роберту Менендесу предъявили обвинения в коррупции, сообщила прокуратура Южного округа Нью-Йорка в социальной сети X.&quot;Во время санкционированного судом обыска в доме агенты нашли предметы интерьера, &lt;...&gt; роскошный автомобиль, &lt;...&gt; а также золотые слитки стоимостью свыше ста тысяч долларов&quot;, — отметили в обвинительном заключении.Вместе с супругой Надин Менендес, демократ, представляющий Нью-Джерси, обвиняется в "отношениях коррупционного характера с тремя бизнесменами" из родного штата.У супругов также нашли свыше 550 тысяч долларов наличности, спрятанной "в конвертах, одежде, шкафах и сейфе".По информации американской прокуратуры, сенатор за взятки работал на Египет."Помимо прочих действий, Менендес передавал чувствительную информацию правительства США и предпринимал иные шаги, тайно оказывая поддержку правительству Египта", — сказано в обвинительном заключении.Услуги касались, в частности, военной помощи и продажи вооружений.В материалах дела говорится, что бизнесмены, которые якобы давали взятки политику, свели сенатора с представителями Вооруженных сил и разведки Египта для налаживания коррупционного взаимодействия.Менендес широко известен своей антироссийской позицией. В частности, в прошлом году перед началом украинского конфликта он выступил с законопроектом, направленным против Москвы, который сам же назвал "матерью всех санкций". Политик также известен своей поддержкой Армении в конфликте с Азербайджаном. Кроме того, он последовательно выступает против продажи современных американских самолетов Турции, обвиняя ее в нарушении воздушного пространства Греции.Россия в 2014 году внесла Менендеса в свои санкционные списки, запретив ему въезд "на основе взаимности в связи с американскими санкциями по Украине и Крыму".
https://ria.ru/20201101/bayden-1582577198.html
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сша, в мире, роберт менендес, сенат сша, санкции в отношении россии
США, В мире, Роберт Менендес, Сенат США, Санкции в отношении России
Американского сенатора, автора антироссийских санкций обвинили в коррупции

Прокуратура США обвинила сенатора-демократа Менендеса в коррупции

© AP Photo / Erin Schaff/The New York TimesСенатор Роберт Менендес
Сенатор Роберт Менендес - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Erin Schaff/The New York Times
Сенатор Роберт Менендес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Главе международного комитета сената США, автору "матери всех санкций" против России Роберту Менендесу предъявили обвинения в коррупции, сообщила прокуратура Южного округа Нью-Йорка в социальной сети X.
«

"Во время санкционированного судом обыска в доме агенты нашли предметы интерьера, <...> роскошный автомобиль, <...> а также золотые слитки стоимостью свыше ста тысяч долларов", — отметили в обвинительном заключении.

Вместе с супругой Надин Менендес, демократ, представляющий Нью-Джерси, обвиняется в "отношениях коррупционного характера с тремя бизнесменами" из родного штата.
У супругов также нашли свыше 550 тысяч долларов наличности, спрятанной "в конвертах, одежде, шкафах и сейфе".
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По информации американской прокуратуры, сенатор за взятки работал на Египет.
«
"Помимо прочих действий, Менендес передавал чувствительную информацию правительства США и предпринимал иные шаги, тайно оказывая поддержку правительству Египта", — сказано в обвинительном заключении.
Услуги касались, в частности, военной помощи и продажи вооружений.
В материалах дела говорится, что бизнесмены, которые якобы давали взятки политику, свели сенатора с представителями Вооруженных сил и разведки Египта для налаживания коррупционного взаимодействия.
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Менендес широко известен своей антироссийской позицией. В частности, в прошлом году перед началом украинского конфликта он выступил с законопроектом, направленным против Москвы, который сам же назвал "матерью всех санкций".
Политик также известен своей поддержкой Армении в конфликте с Азербайджаном. Кроме того, он последовательно выступает против продажи современных американских самолетов Турции, обвиняя ее в нарушении воздушного пространства Греции.
Россия в 2014 году внесла Менендеса в свои санкционные списки, запретив ему въезд "на основе взаимности в связи с американскими санкциями по Украине и Крыму".
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