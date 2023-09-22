https://ria.ru/20230922/menendes-1898067839.html

Американского сенатора, автора антироссийских санкций обвинили в коррупции

Американского сенатора, автора антироссийских санкций обвинили в коррупции - РИА Новости, 22.09.2023

Американского сенатора, автора антироссийских санкций обвинили в коррупции

Главе международного комитета сената США, автору "матери всех санкций" против России Роберту Менендесу предъявили обвинения в коррупции, сообщила прокуратура... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:36

2023-09-22T16:36

2023-09-22T18:36

сша

в мире

роберт менендес

сенат сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Главе международного комитета сената США, автору "матери всех санкций" против России Роберту Менендесу предъявили обвинения в коррупции, сообщила прокуратура Южного округа Нью-Йорка в социальной сети X."Во время санкционированного судом обыска в доме агенты нашли предметы интерьера, <...> роскошный автомобиль, <...> а также золотые слитки стоимостью свыше ста тысяч долларов", — отметили в обвинительном заключении.Вместе с супругой Надин Менендес, демократ, представляющий Нью-Джерси, обвиняется в "отношениях коррупционного характера с тремя бизнесменами" из родного штата.У супругов также нашли свыше 550 тысяч долларов наличности, спрятанной "в конвертах, одежде, шкафах и сейфе".По информации американской прокуратуры, сенатор за взятки работал на Египет."Помимо прочих действий, Менендес передавал чувствительную информацию правительства США и предпринимал иные шаги, тайно оказывая поддержку правительству Египта", — сказано в обвинительном заключении.Услуги касались, в частности, военной помощи и продажи вооружений.В материалах дела говорится, что бизнесмены, которые якобы давали взятки политику, свели сенатора с представителями Вооруженных сил и разведки Египта для налаживания коррупционного взаимодействия.Менендес широко известен своей антироссийской позицией. В частности, в прошлом году перед началом украинского конфликта он выступил с законопроектом, направленным против Москвы, который сам же назвал "матерью всех санкций". Политик также известен своей поддержкой Армении в конфликте с Азербайджаном. Кроме того, он последовательно выступает против продажи современных американских самолетов Турции, обвиняя ее в нарушении воздушного пространства Греции.Россия в 2014 году внесла Менендеса в свои санкционные списки, запретив ему въезд "на основе взаимности в связи с американскими санкциями по Украине и Крыму".

https://ria.ru/20201101/bayden-1582577198.html

https://ria.ru/20210904/vzyatka-1748687240.html

https://ria.ru/20230915/amerika-1896322823.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, роберт менендес, сенат сша, санкции в отношении россии