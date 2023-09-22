https://ria.ru/20230922/menendes-1898067839.html
Американского сенатора, автора антироссийских санкций обвинили в коррупции
Американского сенатора, автора антироссийских санкций обвинили в коррупции - РИА Новости, 22.09.2023
Американского сенатора, автора антироссийских санкций обвинили в коррупции
Главе международного комитета сената США, автору "матери всех санкций" против России Роберту Менендесу предъявили обвинения в коррупции, сообщила прокуратура... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:36
2023-09-22T16:36
2023-09-22T18:36
сша
в мире
роберт менендес
сенат сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Главе международного комитета сената США, автору "матери всех санкций" против России Роберту Менендесу предъявили обвинения в коррупции, сообщила прокуратура Южного округа Нью-Йорка в социальной сети X."Во время санкционированного судом обыска в доме агенты нашли предметы интерьера, <...> роскошный автомобиль, <...> а также золотые слитки стоимостью свыше ста тысяч долларов", — отметили в обвинительном заключении.Вместе с супругой Надин Менендес, демократ, представляющий Нью-Джерси, обвиняется в "отношениях коррупционного характера с тремя бизнесменами" из родного штата.У супругов также нашли свыше 550 тысяч долларов наличности, спрятанной "в конвертах, одежде, шкафах и сейфе".По информации американской прокуратуры, сенатор за взятки работал на Египет."Помимо прочих действий, Менендес передавал чувствительную информацию правительства США и предпринимал иные шаги, тайно оказывая поддержку правительству Египта", — сказано в обвинительном заключении.Услуги касались, в частности, военной помощи и продажи вооружений.В материалах дела говорится, что бизнесмены, которые якобы давали взятки политику, свели сенатора с представителями Вооруженных сил и разведки Египта для налаживания коррупционного взаимодействия.Менендес широко известен своей антироссийской позицией. В частности, в прошлом году перед началом украинского конфликта он выступил с законопроектом, направленным против Москвы, который сам же назвал "матерью всех санкций". Политик также известен своей поддержкой Армении в конфликте с Азербайджаном. Кроме того, он последовательно выступает против продажи современных американских самолетов Турции, обвиняя ее в нарушении воздушного пространства Греции.Россия в 2014 году внесла Менендеса в свои санкционные списки, запретив ему въезд "на основе взаимности в связи с американскими санкциями по Украине и Крыму".
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https://ria.ru/20230915/amerika-1896322823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, роберт менендес, сенат сша, санкции в отношении россии
США, В мире, Роберт Менендес, Сенат США, Санкции в отношении России
Американского сенатора, автора антироссийских санкций обвинили в коррупции
Прокуратура США обвинила сенатора-демократа Менендеса в коррупции
ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Главе международного комитета сената США, автору "матери всех санкций" против России Роберту Менендесу предъявили обвинения в коррупции, сообщила прокуратура Южного округа Нью-Йорка в социальной сети X.
«
"Во время санкционированного судом обыска в доме агенты нашли предметы интерьера, <...> роскошный автомобиль, <...> а также золотые слитки стоимостью свыше ста тысяч долларов", — отметили в обвинительном заключении.
Вместе с супругой Надин Менендес, демократ, представляющий Нью-Джерси
, обвиняется в "отношениях коррупционного характера с тремя бизнесменами" из родного штата.
У супругов также нашли свыше 550 тысяч долларов наличности, спрятанной "в конвертах, одежде, шкафах и сейфе".
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По информации американской прокуратуры, сенатор за взятки работал на Египет.
«
"Помимо прочих действий, Менендес передавал чувствительную информацию правительства США и предпринимал иные шаги, тайно оказывая поддержку правительству Египта", — сказано в обвинительном заключении.
Услуги касались, в частности, военной помощи и продажи вооружений.
В материалах дела говорится, что бизнесмены, которые якобы давали взятки политику, свели сенатора с представителями Вооруженных сил и разведки Египта для налаживания коррупционного взаимодействия.
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Менендес широко известен своей антироссийской позицией. В частности, в прошлом году перед началом украинского конфликта он выступил с законопроектом, направленным против Москвы, который сам же назвал "матерью всех санкций".
Политик также известен своей поддержкой Армении
в конфликте с Азербайджаном
. Кроме того, он последовательно выступает против продажи современных американских самолетов Турции, обвиняя ее в нарушении воздушного пространства Греции
.
Россия в 2014 году внесла Менендеса в свои санкционные списки, запретив ему въезд "на основе взаимности в связи с американскими санкциями по Украине и Крыму".
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