https://ria.ru/20230922/matushkin-1897988529.html
Матушкин: Тамбовская Дума приняла ряд социально значимых законов
Матушкин: Тамбовская Дума приняла ряд социально значимых законов - РИА Новости, 22.09.2023
Матушкин: Тамбовская Дума приняла ряд социально значимых законов
Тамбовская областная Дума открыла осенне-зимнюю сессию принятием важных социальных законов, всего депутатами было рассмотрено 40 вопросов, стоящих на повестке... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:57
2023-09-22T12:57
2023-09-22T12:57
тамбовская область
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Тамбовская областная Дума открыла осенне-зимнюю сессию принятием важных социальных законов, всего депутатами было рассмотрено 40 вопросов, стоящих на повестке дня, сообщает пресс-служба регионального парламента. Одним из важнейших принятых законов стали поправки в главный финансовый документ области. По словам председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина, доходы и расходы регионального бюджета увеличиваются на два миллиарда рублей без изменения объема дефицита бюджета. Дополнительные доходы связаны с положительной динамикой роста поступлений налоговых доходов. "Эти средства будут направлены на социальные нужды региона. С учетом вносимых изменений параметры бюджета области на 2023 год составят по доходам - 65,6 миллиарда рублей; по расходам - 71,9 миллиарда рублей", - пояснил Матушкин. Также на заседании депутаты приняли закон, который вводит новую категорию предпринимательства - "семейного предприятия". Выделение семейного предпринимательства в отдельную правовую категорию позволит создать экономические, правовые и организационные условия для формирования развитой инфраструктуры поддержки семейного предпринимательства, развития семьи как среды самореализации человека, увеличения потенциала семьи и его использования в интересах развития общества и экономики, отметил Матушкин. Кроме того, законотворцы приняли в первом чтении законопроект, касающийся поддержки работников сферы здравоохранения. Он направлен на обеспечение кадрами областных медицинских организаций, расположенных в городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек, добавили в пресс-службе. В ходе заседания депутаты также одобрили закон о регулировании земельных отношений в Тамбовской области в части поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. "Получение бесплатного земельного участка распространяется на военных, добровольцев и служащих Росгвардии, удостоенных звания Героев России или награжденных орденами за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции, и являющихся ветеранами боевых действий. Также правом на земельный участок наделены члены семей участников СВО, погибших или умерших вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в ходе участия в СВО", - сказал Матушкин.
https://ria.ru/20230915/proekt-1896500145.html
https://ria.ru/20230825/kvartiry-1892297330.html
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РИА Новости
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тамбовская областная дума
Тамбовская область, Тамбовская областная Дума
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Тамбовская областная Дума открыла осенне-зимнюю сессию принятием важных социальных законов, всего депутатами было рассмотрено 40 вопросов, стоящих на повестке дня, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Одним из важнейших принятых законов стали поправки в главный финансовый документ области. По словам председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина, доходы и расходы регионального бюджета увеличиваются на два миллиарда рублей без изменения объема дефицита бюджета. Дополнительные доходы связаны с положительной динамикой роста поступлений налоговых доходов.
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"Эти средства будут направлены на социальные нужды региона. С учетом вносимых изменений параметры бюджета области на 2023 год составят по доходам - 65,6 миллиарда рублей; по расходам - 71,9 миллиарда рублей", - пояснил Матушкин.
Также на заседании депутаты приняли закон, который вводит новую категорию предпринимательства - "семейного предприятия". Выделение семейного предпринимательства в отдельную правовую категорию позволит создать экономические, правовые и организационные условия для формирования развитой инфраструктуры поддержки семейного предпринимательства, развития семьи как среды самореализации человека, увеличения потенциала семьи и его использования в интересах развития общества и экономики, отметил Матушкин.
Кроме того, законотворцы приняли в первом чтении законопроект, касающийся поддержки работников сферы здравоохранения. Он направлен на обеспечение кадрами областных медицинских организаций, расположенных в городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек, добавили в пресс-службе.
В ходе заседания депутаты также одобрили закон о регулировании земельных отношений в Тамбовской области
в части поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
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"Получение бесплатного земельного участка распространяется на военных, добровольцев и служащих Росгвардии
, удостоенных звания Героев России
или награжденных орденами за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции, и являющихся ветеранами боевых действий. Также правом на земельный участок наделены члены семей участников СВО, погибших или умерших вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в ходе участия в СВО", - сказал Матушкин.