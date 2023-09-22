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В Запорожской области презентовали "Небоевой листок" с новостями с фронта

В Запорожской области презентовали "Небоевой листок" с новостями с фронта - РИА Новости, 22.09.2023

В Запорожской области презентовали "Небоевой листок" с новостями с фронта

В Запорожской области презентовали авторское издание "Небоевой листок" с новостями с фронта, юмористическими заметками и письмами с пожеланиями для бойцов. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T13:56

2023-09-22T13:56

2023-09-22T13:57

запорожская область

евгений балицкий

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. В Запорожской области презентовали авторское издание "Небоевой листок" с новостями с фронта, юмористическими заметками и письмами с пожеланиями для бойцов. "Небоевой листок" разработан по поручению врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, его первый номер есть в распоряжении РИА Новости. Авторское издание продолжает и развивает традиции "Боевого листка", который еще в годы Великой Отечественной войны получил широкое распространение в российской армии. На страницах авторского издания, помимо основных новостей с фронта, как это было в классическом "Боевом листке", - юмористические заметки и письма с пожеланиями для бойцов. Кроме того, в каждом номере будет выходить часть поэмы о рядовом Степане Краюшкине на фронте - преемнике традиций Василия Теркина, Максима Перепелицы и Ивана Бровкина. Авторами "Небоевого листка" стали опытные офицеры и журналисты, которые на своем опыте знают, что такое армейский быт. Бойцы на передовой в Запорожской области, где долгое время отсутствует связь, будут получать главные новости в печатном виде. По специальной заявке такой листок смогут получать и другие подразделения.

https://ria.ru/20230530/spetsoperatsiya-1875153115.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий