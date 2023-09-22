В Запорожской области презентовали "Небоевой листок" с новостями с фронта
В Запорожской области разработали издание "Небоевой листок" с новостями с фронта
© Фото : Администрация Запорожской области"Небоевой листок"
© Фото : Администрация Запорожской области
"Небоевой листок"
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. В Запорожской области презентовали авторское издание "Небоевой листок" с новостями с фронта, юмористическими заметками и письмами с пожеланиями для бойцов.
"Небоевой листок" разработан по поручению врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, его первый номер есть в распоряжении РИА Новости. Авторское издание продолжает и развивает традиции "Боевого листка", который еще в годы Великой Отечественной войны получил широкое распространение в российской армии.
© Фото : Администрация Запорожской областиНебоевой листок
Небоевой листок
© Фото : Администрация Запорожской области
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© Фото : Администрация Запорожской областиНебоевой листок
Небоевой листок
© Фото : Администрация Запорожской области
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© Фото : Администрация Запорожской областиНебоевой листок
Небоевой листок
© Фото : Администрация Запорожской области
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© Фото : Администрация Запорожской областиНебоевой листок
Небоевой листок
© Фото : Администрация Запорожской области
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© Фото : Администрация Запорожской областиНебоевой листок
Небоевой листок
© Фото : Администрация Запорожской области
5 из 5
Небоевой листок
© Фото : Администрация Запорожской области
1 из 5
Небоевой листок
© Фото : Администрация Запорожской области
2 из 5
Небоевой листок
© Фото : Администрация Запорожской области
3 из 5
Небоевой листок
© Фото : Администрация Запорожской области
4 из 5
Небоевой листок
© Фото : Администрация Запорожской области
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На страницах авторского издания, помимо основных новостей с фронта, как это было в классическом "Боевом листке", - юмористические заметки и письма с пожеланиями для бойцов. Кроме того, в каждом номере будет выходить часть поэмы о рядовом Степане Краюшкине на фронте - преемнике традиций Василия Теркина, Максима Перепелицы и Ивана Бровкина.
Авторами "Небоевого листка" стали опытные офицеры и журналисты, которые на своем опыте знают, что такое армейский быт. Бойцы на передовой в Запорожской области, где долгое время отсутствует связь, будут получать главные новости в печатном виде. По специальной заявке такой листок смогут получать и другие подразделения.