https://ria.ru/20230922/likvidatsiya-1897926009.html

Историки рассказали про ликвидацию "палача Белоруссии" Кубе

Историки рассказали про ликвидацию "палача Белоруссии" Кубе - РИА Новости, 22.09.2023

Историки рассказали про ликвидацию "палача Белоруссии" Кубе

Советские спецслужбы в годы Великой Отечественной войны настолько тщательно подготовили ликвидацию главы нацистской оккупационной администрации Белоруссии... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T07:22

2023-09-22T07:22

2023-09-22T07:22

куба

белоруссия

ссср

надежда троян (советская разведчица, медсестра, герой советского союза)

дмитрий медведев

российская академия наук

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149042/67/1490426794_0:181:3001:1869_1920x0_80_0_0_04a71285f848c1a97ec5718216326a9b.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Советские спецслужбы в годы Великой Отечественной войны настолько тщательно подготовили ликвидацию главы нацистской оккупационной администрации Белоруссии Вильгельма Кубе, настолько близко подобрались к нему, что уничтожение этого палача белорусского народа было вопросом времени, рассказали РИА Новости эксперты, изучавшие историю акции возмездия, успешно состоявшейся в Минске 80 лет назад. За два года правления Кубе с июля 1941 года были уничтожены 400 тысяч жителей Белоруссии, оккупированной нацистами. Только в концлагере Тростянец погибли 206 тысяч человек. Больше людей были убиты только в Освенциме, Майданеке и Треблинке. Причем Кубе не просто отдавал приказы на уничтожение людей, но и внимательно следил за их исполнением. Генеральный комиссар Генерального округа Белоруссия Кубе был уничтожен в ночь на 22 сентября 1943 года. Его ликвидация считается самой известной акцией возмездия времен Великой Отечественной войны. Охота на "Ирода" По разным данным, за Кубе охотилось больше десятка различных спецподразделений — оперативно-разведывательные группы органов госбезопасности и Разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии, а также отряды Центрального и Белорусского штаба партизанского движения. В советских органах государственной безопасности операция по осуществлению акции возмездия получила название "Драматург" (Кубе в молодости, до вступления в нацистскую партию, некоторое время пробовал себя в качестве драматурга). "Задача по уничтожению главных нацистских наместников на оккупированных советских территориях была поставлена органам госбезопасности еще в марте 1942 года", - рассказал историк спецслужб Олег Матвеев. По его словам, примечательно, что практически тогда же для ликвидации рейхскомиссара Украины Эриха Коха начал готовиться отряд органов госбезопасности СССР "Победители" под командованием легендарного чекиста Дмитрия Медведева. В деле "Драматург", заведенном в июне 1942 года, имеется отчет начальника 4-го управления НКГБ СССР Павла Судоплатова о том, что специально по Кубе работали пять спецгрупп 4-го управления, заброшенных за линию фронта, отметил Матвеев. "Никаких других задач, кроме ликвидации Кубе, перед ними не ставилось", - подчеркнул он. "Первая группа была заброшена еще в марте 1942-го, а последняя - летом 1943-го", - добавил Матвеев. В числе этих пяти групп была оперативно-чекистская группа "Артур" под руководством контрразведчика Ивана Золотаря. Кубе у различных групп именовался по-разному - например, в донесениях группы "Артур" он проходил как "Ирод", отметил собеседник агентства. Было около десяти тщательно подготовленных попыток покушений на Кубе вне места его жительства - например, на маршрутах передвижения или на торжественных мероприятиях, но все они оказались неудачными. Кубе обладал поистине звериным чутьем, к тому же профессионально работала его охрана. Тогда было решено пойти по самому сложному пути - найти подходы к особняку в Минске, где жил Кубе. Примечательно, что в этой операции совместно действовали органы государственной безопасности СССР и советская военная разведка. Однако в квартале, где обитал высокопоставленный нацист, проводились строжайшие проверки. А на улицу, где находился дом Кубе, можно было попасть лишь по специальному документу. Да и для того, чтобы войти в особняк, тоже требовалось пройти досмотры. Советские спецслужбы пришли к выводу, что можно сделать ставку на многочисленную обслугу Кубе из числа местного населения, и решили этим воспользоваться. "Согласно имеющимся документам, сегодня мы можем убедиться в том, какие очень сильные агентурные позиции вокруг Кубе создали все пять групп органов госбезопасности. И, образно говоря, петля на его шее рано или поздно затянулась бы", - подчеркнул Матвеев. Взрыв в спальне Летом 1943 года подпольщица Надежда Троян (оперативный псевдоним "Канская") получила задание руководителя группы "Артур" Ивана Золотаря стать одним из резидентов в Минске. Задачей Троян был поиск и вербовка патриотически настроенных граждан, имевших подходы к немецкой оккупационной администрации во главе с Кубе, с целью его физической ликвидации. Как вспоминали знавшие ее люди, Надежда Троян была удачлива, но при том осторожна, а с людьми сходилась легко и искренне. Она начала искать подступы к дому Кубе, и вскоре первой из подпольщиц вышла на Елену Мазаник – горничную в особняке, и сумела убедить ее принять участие в смертельно опасной операции. Окончательный инструктаж Мазаник и передачу ей мины замедленного действия для убийства Кубе осуществила другая подпольщица – Мария Осипова. "Первоначально была идея отравить Кубе ядом, его даже специально доставили за линию фронта из Москвы. Но в итоге от этой идеи по разным причинам отказались", - рассказал Матвеев. "В итоге именно Иван Золотарь и его группа "Артур" сыграли ключевую роль в акции возмездия, потому что и Надежда Троян, и Мария Осипова были его людьми", - пояснил Матвеев. Осипова была связана и с военной разведкой, и в решающий момент, когда группы чекистов оказались блокированы карательными отрядами гитлеровцев, ей оказалось проще получить мину в отряде "Дяди Димы" (под командованием Давида Кеймаха и Николая Федорова) Разведуправления Генштаба Красной Армии, отметил ведущий научный сотрудник Центра по изучению истории Великой Отечественной войны Института российской истории РАН Алексей Попов. Мазаник сумела пронести мину в особняк и прикрепить ее под матрас кровати в спальне Кубе. В ночь на 22 сентября 1943 года произошел взрыв, палач белорусского народа был убит. Сообщение о казни Кубе жители Белоруссии встретили как акт справедливого возмездия. В то же время, как указывают историки, для гитлеровцев гибель Кубе стала огромным ударом. Его похороны широко освещались в прессе Третьего рейха - и это было на руку Советскому Союзу, потому что мир увидел, что земля горела под ногами оккупантов. "Сразу после ликвидации Кубе в Москве перед руководством советских силовых структур была поставлена задача определить, кто конкретно ликвидировал нациста", - рассказал Попов. Мазаник, Осипову и Троян благополучно переправили в столицу. "В Москве с каждой из них лично беседовали одновременно нарком государственной безопасности Всеволод Меркулов, замнаркома НКВД Богдан Кобулов и начальник Разведуправления Генштаба Федор Кузнецов", - сказал Матвеев. "И вот они, а также генерал Сергей Бельченко, заместитель начальника Центрального штаба партизанского движения, пришли к однозначному выводу, что все три девушки внесли наибольший вклад в ликвидацию Кубе. Есть точка зрения, что лично Сталин распорядился отметить их подвиг золотыми звездами Героев Советского Союза, а остальных наградить орденами", - добавил Попов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года Елене Мазаник, Марии Осиповой и Надежде Троян было присвоено звание Героя Советского Союза. О подвиге минских подпольщиц в 1958 году был снят художественный фильм "Часы остановились в полночь".

https://ria.ru/20230621/voyna-1879505335.html

https://ria.ru/20230523/konovalets-1873448332.html

https://ria.ru/20221110/pamyatnik-1830592087.html

https://ria.ru/20220921/krov-1818400886.html

https://ria.ru/20230120/otravlenie-1846196364.html

https://ria.ru/20221005/arkhivy-1821586700.html

куба

белоруссия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

куба, белоруссия, ссср, надежда троян (советская разведчица, медсестра, герой советского союза), дмитрий медведев, российская академия наук, общество