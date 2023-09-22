https://ria.ru/20230922/leto-1897988907.html

Синоптик рассказала, когда в Москве закончится бабье лето

Синоптик рассказала, когда в Москве закончится бабье лето - РИА Новости, 22.09.2023

Синоптик рассказала, когда в Москве закончится бабье лето

Бабье лето в Москве завершится в начале последней пятидневки сентября, но умеренное тепло пока не покидает столицу, сообщила в своем телеграм-канале специалист... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:59

2023-09-22T12:59

2023-09-22T12:59

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бабье лето в Москве завершится в начале последней пятидневки сентября, но умеренное тепло пока не покидает столицу, сообщила в своем телеграм-канале специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Бабье лето закончится в начале последней пятидневки сентября. Но умеренное тепло не покидает столичный регион", — заявила она. Синоптик отметила, что если в выходные дни аномалия средней суточной температуры воздуха будет выше нормы на 7-8 градусов, то к концу месяца она окажется на уровне плюс 2-3 градусов выше нормы. "И осадков в этот период не ожидается", — заключила Позднякова.

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москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, татьяна позднякова, погода