https://ria.ru/20230922/leto-1897988907.html
Синоптик рассказала, когда в Москве закончится бабье лето
Синоптик рассказала, когда в Москве закончится бабье лето - РИА Новости, 22.09.2023
Синоптик рассказала, когда в Москве закончится бабье лето
Бабье лето в Москве завершится в начале последней пятидневки сентября, но умеренное тепло пока не покидает столицу, сообщила в своем телеграм-канале специалист... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:59
2023-09-22T12:59
2023-09-22T12:59
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бабье лето в Москве завершится в начале последней пятидневки сентября, но умеренное тепло пока не покидает столицу, сообщила в своем телеграм-канале специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Бабье лето закончится в начале последней пятидневки сентября. Но умеренное тепло не покидает столичный регион", — заявила она. Синоптик отметила, что если в выходные дни аномалия средней суточной температуры воздуха будет выше нормы на 7-8 градусов, то к концу месяца она окажется на уровне плюс 2-3 градусов выше нормы. "И осадков в этот период не ожидается", — заключила Позднякова.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, татьяна позднякова, погода
Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Синоптик рассказала, когда в Москве закончится бабье лето
Синоптик: бабье лето в Москве закончится в начале последней пятидневки сентября