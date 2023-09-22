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СМИ: Дания передала Украине танки Leopard с дефектами - РИА Новости, 22.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 22.09.2023 (обновлено: 14:04 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/leopard-1898000073.html
СМИ: Дания передала Украине танки Leopard с дефектами
СМИ: Дания передала Украине танки Leopard с дефектами - РИА Новости, 22.09.2023
СМИ: Дания передала Украине танки Leopard с дефектами
У более половины танков Leopard 1A5, которые Копенгаген передал Украине, выявили дефекты, сообщил датский телеканал TV2 со ссылкой на пояснительную записку... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:28
2023-09-22T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дания
нато
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. У более половины танков Leopard 1A5, которые Копенгаген передал Украине, выявили дефекты, сообщил датский телеканал TV2 со ссылкой на пояснительную записку министра обороны королевства Трульса Лунда Поульсена. "У десяти танков, которые уже на Украине, по информации немецких властей, есть некоторые небольшие дефекты. ВС Украины устраняют эти дефекты", — указано в документе. Еще десять танков, переданных Украине, по-прежнему находятся в Польше. "У двух из этих танков, согласно информации, серьезные повреждения", — приводит телеканал слова министра. Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230914/tanki-1896238219.html
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897812339.html
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в мире, украина, дания, нато, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дания, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
СМИ: Дания передала Украине танки Leopard с дефектами

TV2: у большинства танков Leopard 2, переданных Данией Украине, выявили дефекты

© Фото : Belgian combat camera team / Corporal-chef Sedeyn RitchieДатский танк Leopard 2
Датский танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : Belgian combat camera team / Corporal-chef Sedeyn Ritchie
Датский танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. У более половины танков Leopard 1A5, которые Копенгаген передал Украине, выявили дефекты, сообщил датский телеканал TV2 со ссылкой на пояснительную записку министра обороны королевства Трульса Лунда Поульсена.
«
"У десяти танков, которые уже на Украине, по информации немецких властей, есть некоторые небольшие дефекты. ВС Украины устраняют эти дефекты", — указано в документе.
Еще десять танков, переданных Украине, по-прежнему находятся в Польше.
"У двух из этих танков, согласно информации, серьезные повреждения", — приводит телеканал слова министра.
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Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДанияНАТОСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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