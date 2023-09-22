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Глава МИД Пакистана назвал встречу с Лавровым самой важной
Глава МИД Пакистана назвал встречу с Лавровым самой важной - РИА Новости, 22.09.2023
Глава МИД Пакистана назвал встречу с Лавровым самой важной
Временный глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани назвал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "самой важной". РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T02:46
2023-09-22T02:46
2023-09-22T12:05
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Временный глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани назвал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "самой важной". "Это самая важная встреча. Хотя любая встреча с вами - это большое удовольствие. И мы очень рады тому, как развиваются отношения между нашими странами", - сказал Джилани Лаврову. Он также вспомнил, что несколько раз бывал в Москве, и тот теплый прием, который ему оказывали в российской столице. "У вас есть приглашение посетить Москву уже в своем новом качестве", - ответил ему Лавров. Джилани, который ранее был послом Пакистана в США, был назначен министром иностранных дел в середине августа.
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Глава МИД Пакистана назвал встречу с Лавровым самой важной
Глава МИД Пакистана назвал встречу с Лавровым самой важной для него в ГА ООН