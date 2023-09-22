Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Пакистана назвал встречу с Лавровым самой важной - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 22.09.2023 (обновлено: 12:05 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/lavrov-1897917367.html
Глава МИД Пакистана назвал встречу с Лавровым самой важной
Глава МИД Пакистана назвал встречу с Лавровым самой важной - РИА Новости, 22.09.2023
Глава МИД Пакистана назвал встречу с Лавровым самой важной
Временный глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани назвал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "самой важной". РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T02:46
2023-09-22T12:05
пакистан
москва
россия
сергей лавров
в мире
оон
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897971259_16:0:3657:2048_1920x0_80_0_0_0f3ad4ba266809adea9e236b23bc6bdc.jpg
ООН, 22 сен - РИА Новости. Временный глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани назвал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "самой важной". "Это самая важная встреча. Хотя любая встреча с вами - это большое удовольствие. И мы очень рады тому, как развиваются отношения между нашими странами", - сказал Джилани Лаврову. Он также вспомнил, что несколько раз бывал в Москве, и тот теплый прием, который ему оказывали в российской столице. "У вас есть приглашение посетить Москву уже в своем новом качестве", - ответил ему Лавров. Джилани, который ранее был послом Пакистана в США, был назначен министром иностранных дел в середине августа.
https://ria.ru/20230922/peregovory-1897917121.html
пакистан
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897971259_471:0:3202:2048_1920x0_80_0_0_33353d125c8751713adc3c2e9213c6e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пакистан, москва, россия, сергей лавров, в мире, оон, генеральная ассамблея оон
Пакистан, Москва, Россия, Сергей Лавров, В мире, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Глава МИД Пакистана назвал встречу с Лавровым самой важной

Глава МИД Пакистана назвал встречу с Лавровым самой важной для него в ГА ООН

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и временный министр иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и временный министр иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и временный министр иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен - РИА Новости. Временный глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани назвал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "самой важной".
«
"Это самая важная встреча. Хотя любая встреча с вами - это большое удовольствие. И мы очень рады тому, как развиваются отношения между нашими странами", - сказал Джилани Лаврову.
Он также вспомнил, что несколько раз бывал в Москве, и тот теплый прием, который ему оказывали в российской столице.
"У вас есть приглашение посетить Москву уже в своем новом качестве", - ответил ему Лавров.
Джилани, который ранее был послом Пакистана в США, был назначен министром иностранных дел в середине августа.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Лавров начал переговоры с генсеком ООН
02:41
 
ПакистанМоскваРоссияСергей ЛавровВ миреООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала