https://ria.ru/20230922/lavrov-1897917367.html

Глава МИД Пакистана назвал встречу с Лавровым самой важной

Глава МИД Пакистана назвал встречу с Лавровым самой важной - РИА Новости, 22.09.2023

Глава МИД Пакистана назвал встречу с Лавровым самой важной

Временный глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани назвал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "самой важной". РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T02:46

2023-09-22T02:46

2023-09-22T12:05

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ООН, 22 сен - РИА Новости. Временный глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани назвал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "самой важной". "Это самая важная встреча. Хотя любая встреча с вами - это большое удовольствие. И мы очень рады тому, как развиваются отношения между нашими странами", - сказал Джилани Лаврову. Он также вспомнил, что несколько раз бывал в Москве, и тот теплый прием, который ему оказывали в российской столице. "У вас есть приглашение посетить Москву уже в своем новом качестве", - ответил ему Лавров. Джилани, который ранее был послом Пакистана в США, был назначен министром иностранных дел в середине августа.

https://ria.ru/20230922/peregovory-1897917121.html

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