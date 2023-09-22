https://ria.ru/20230922/lavrov-1897912869.html

Лавров и глава МИД Мали обсудили укрепление связей и Нигер

Лавров и глава МИД Мали обсудили укрепление связей и Нигер - РИА Новости, 22.09.2023

Лавров и глава МИД Мали обсудили укрепление связей и Нигер

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Мали Абдулаем Диопом укрепление связей и ситуацию в Нигере, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T00:52

2023-09-22T00:52

2023-09-22T10:35

в мире

мали

нигер

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Мали Абдулаем Диопом укрепление связей и ситуацию в Нигере, сообщил МИД РФ. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-малийских отношений, провели заинтересованный обмен мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе, включая события в Республике Нигер", - говорится в заявлении. Министр во время встречи, которая прошла на полях Генассамблеи ООН, также подтвердил настрой Москвы на продолжение содействия стабилизации Мали, в том числе на площадке ООН, отметили в ведомстве. Военные в Мали 24 мая 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о намерении провести президентские и парламентские выборы в 2022 году, однако затем власти решили перенести выборы на более поздний срок по соображениям безопасности. В конце июля военные Нигера в выступлении по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Мали и Нигер вместе с Буркина-Фасо, где в сентябре 2022 года также был переворот, ранее подписали хартию об учреждении альянса государств Сахеля для "создания архитектуры коллективной обороны".

https://ria.ru/20230915/niger-1896523491.html

мали

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в мире, мали, нигер, россия, сергей лавров, абдулай диоп, оон, генеральная ассамблея оон