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Лавров и глава МИД Мали обсудили укрепление связей и Нигер - РИА Новости, 22.09.2023
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00:52 22.09.2023 (обновлено: 10:35 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/lavrov-1897912869.html
Лавров и глава МИД Мали обсудили укрепление связей и Нигер
Лавров и глава МИД Мали обсудили укрепление связей и Нигер - РИА Новости, 22.09.2023
Лавров и глава МИД Мали обсудили укрепление связей и Нигер
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Мали Абдулаем Диопом укрепление связей и ситуацию в Нигере, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T00:52
2023-09-22T10:35
в мире
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нигер
россия
сергей лавров
абдулай диоп
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Мали Абдулаем Диопом укрепление связей и ситуацию в Нигере, сообщил МИД РФ. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-малийских отношений, провели заинтересованный обмен мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе, включая события в Республике Нигер", - говорится в заявлении. Министр во время встречи, которая прошла на полях Генассамблеи ООН, также подтвердил настрой Москвы на продолжение содействия стабилизации Мали, в том числе на площадке ООН, отметили в ведомстве. Военные в Мали 24 мая 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о намерении провести президентские и парламентские выборы в 2022 году, однако затем власти решили перенести выборы на более поздний срок по соображениям безопасности. В конце июля военные Нигера в выступлении по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Мали и Нигер вместе с Буркина-Фасо, где в сентябре 2022 года также был переворот, ранее подписали хартию об учреждении альянса государств Сахеля для "создания архитектуры коллективной обороны".
https://ria.ru/20230915/niger-1896523491.html
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в мире, мали, нигер, россия, сергей лавров, абдулай диоп, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Мали, Нигер, Россия, Сергей Лавров, Абдулай Диоп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров и глава МИД Мали обсудили укрепление связей и Нигер

МИД: Лавров и глава МИД Мали обсудили укрепление связей и ситуацию в Нигере

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Мали Абдулаем Диопом укрепление связей и ситуацию в Нигере, сообщил МИД РФ.
«
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-малийских отношений, провели заинтересованный обмен мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе, включая события в Республике Нигер", - говорится в заявлении.
Министр во время встречи, которая прошла на полях Генассамблеи ООН, также подтвердил настрой Москвы на продолжение содействия стабилизации Мали, в том числе на площадке ООН, отметили в ведомстве.
Военные в Мали 24 мая 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о намерении провести президентские и парламентские выборы в 2022 году, однако затем власти решили перенести выборы на более поздний срок по соображениям безопасности.
В конце июля военные Нигера в выступлении по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Мали и Нигер вместе с Буркина-Фасо, где в сентябре 2022 года также был переворот, ранее подписали хартию об учреждении альянса государств Сахеля для "создания архитектуры коллективной обороны".
Военнослужащие национальной гвардии Нигера - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
СМИ: в Нигере в 2024 году может произойти новый переворот
15 сентября, 13:48
 
В миреМалиНигерРоссияСергей ЛавровАбдулай ДиопООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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