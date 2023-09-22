Лавров и глава МИД Мали обсудили укрепление связей и Нигер
МИД: Лавров и глава МИД Мали обсудили укрепление связей и ситуацию в Нигере
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Мали Абдулаем Диопом укрепление связей и ситуацию в Нигере, сообщил МИД РФ.
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"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-малийских отношений, провели заинтересованный обмен мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе, включая события в Республике Нигер", - говорится в заявлении.
Министр во время встречи, которая прошла на полях Генассамблеи ООН, также подтвердил настрой Москвы на продолжение содействия стабилизации Мали, в том числе на площадке ООН, отметили в ведомстве.
Военные в Мали 24 мая 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о намерении провести президентские и парламентские выборы в 2022 году, однако затем власти решили перенести выборы на более поздний срок по соображениям безопасности.
В конце июля военные Нигера в выступлении по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Мали и Нигер вместе с Буркина-Фасо, где в сентябре 2022 года также был переворот, ранее подписали хартию об учреждении альянса государств Сахеля для "создания архитектуры коллективной обороны".