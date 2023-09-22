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ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении до 20 солдат - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 22.09.2023 (обновлено: 18:16 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/kupyanskoe-1898061723.html
ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении до 20 солдат
ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении до 20 солдат - РИА Новости, 22.09.2023
ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении до 20 солдат
Потери ВСУ на купянском направлении за минувшие сутки составили до 20 украинских военнослужащих, два танка Leopard и склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:14
2023-09-22T18:16
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
германия
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Потери ВСУ на купянском направлении за минувшие сутки составили до 20 украинских военнослужащих, два танка Leopard и склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ. "На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Артемовка Луганской народной республики, Синьковка, Берестовое и Ивановка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 20 украинских военнослужащих, два танка Leopard производства ФРГ и три автомобиля", - говорится в сообщении. Кроме того, за прошедшие сутки был уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны в районе Липцов (Харьковская область). Также в ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта были поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две гаубицы "Мста-Б", орудие Д-30, противотанковая пушка "Рапира".
https://ria.ru/20230922/kontrnastuplenie-1898054761.html
харьковская область
германия
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Минобороны о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны о потерях ВСУ на Купянском направлении
2023-09-22T16:14
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Уничтожение немецких танков Leopard на Купянском направлении
Фото и видео с уничтоженными немецкими танками Leopard оказались в распоряжении РИА Новости. Машины были подбиты у Стельмаховки на купянском участке фронта бойцами 1-й гвардейской танковой армии ЗВО.
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в мире, харьковская область, германия, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Германия, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении до 20 солдат

ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении до 20 солдат и два Leopard

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Потери ВСУ на купянском направлении за минувшие сутки составили до 20 украинских военнослужащих, два танка Leopard и склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.
"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Артемовка Луганской народной республики, Синьковка, Берестовое и Ивановка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 20 украинских военнослужащих, два танка Leopard производства ФРГ и три автомобиля", - говорится в сообщении.
Кроме того, за прошедшие сутки был уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны в районе Липцов (Харьковская область).
Также в ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта были поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две гаубицы "Мста-Б", орудие Д-30, противотанковая пушка "Рапира".
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
СМИ: США и Украине придется менять стратегию из-за неудачи "контрнаступа"
Вчера, 15:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьГерманияРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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