https://ria.ru/20230922/kupyanskoe-1898061723.html

ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении до 20 солдат

ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении до 20 солдат - РИА Новости, 22.09.2023

ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении до 20 солдат

Потери ВСУ на купянском направлении за минувшие сутки составили до 20 украинских военнослужащих, два танка Leopard и склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:14

2023-09-22T16:14

2023-09-22T18:16

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Потери ВСУ на купянском направлении за минувшие сутки составили до 20 украинских военнослужащих, два танка Leopard и склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ. "На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Артемовка Луганской народной республики, Синьковка, Берестовое и Ивановка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 20 украинских военнослужащих, два танка Leopard производства ФРГ и три автомобиля", - говорится в сообщении. Кроме того, за прошедшие сутки был уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны в районе Липцов (Харьковская область). Также в ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта были поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две гаубицы "Мста-Б", орудие Д-30, противотанковая пушка "Рапира".

https://ria.ru/20230922/kontrnastuplenie-1898054761.html

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Минобороны о потерях ВСУ на Купянском направлении Минобороны о потерях ВСУ на Купянском направлении 2023-09-22T16:14 true PT0M47S

Уничтожение немецких танков Leopard на Купянском направлении Фото и видео с уничтоженными немецкими танками Leopard оказались в распоряжении РИА Новости. Машины были подбиты у Стельмаховки на купянском участке фронта бойцами 1-й гвардейской танковой армии ЗВО. 2023-09-22T16:14 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьковская область, германия, россия, вооруженные силы украины