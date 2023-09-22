https://ria.ru/20230922/krym-1897955755.html

На Крымском мосту восстановили движение

На Крымском мосту восстановили движение - РИА Новости, 22.09.2023

На Крымском мосту восстановили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту, остановленное утром в пятницу, возобновлено, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:07

2023-09-22T11:07

2023-09-22T11:11

республика крым

общество

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, остановленное утром в пятницу, возобновлено, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.Движение оставалось закрытым более часа. Причины остановки движения не назывались."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230913/prizyvy-1896053538.html

республика крым

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика крым, общество, крымский мост