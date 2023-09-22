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На Крымском мосту восстановили движение - РИА Новости, 22.09.2023
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11:07 22.09.2023 (обновлено: 11:11 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/krym-1897955755.html
На Крымском мосту восстановили движение
На Крымском мосту восстановили движение - РИА Новости, 22.09.2023
На Крымском мосту восстановили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, остановленное утром в пятницу, возобновлено, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:07
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республика крым
общество
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, остановленное утром в пятницу, возобновлено, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.Движение оставалось закрытым более часа. Причины остановки движения не назывались."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230913/prizyvy-1896053538.html
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республика крым, общество, крымский мост
Республика Крым, Общество, Крымский мост
На Крымском мосту восстановили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, остановленное утром в пятницу, возобновлено, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.
Движение оставалось закрытым более часа. Причины остановки движения не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
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