https://ria.ru/20230922/krym-1897955755.html
На Крымском мосту восстановили движение
На Крымском мосту восстановили движение - РИА Новости, 22.09.2023
На Крымском мосту восстановили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, остановленное утром в пятницу, возобновлено, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:07
2023-09-22T11:07
2023-09-22T11:11
республика крым
общество
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, остановленное утром в пятницу, возобновлено, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.Движение оставалось закрытым более часа. Причины остановки движения не назывались."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230913/prizyvy-1896053538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, общество, крымский мост
Республика Крым, Общество, Крымский мост
На Крымском мосту восстановили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили