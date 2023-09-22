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В Госдуме назвали угрозу Киева уничтожить Крым помешательством - РИА Новости, 22.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:50 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/krym-1897927607.html
В Госдуме назвали угрозу Киева уничтожить Крым помешательством
В Госдуме назвали угрозу Киева уничтожить Крым помешательством - РИА Новости, 22.09.2023
В Госдуме назвали угрозу Киева уничтожить Крым помешательством
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозу советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка уничтожить Крым помешательством. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T07:50
2023-09-22T07:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
михаил подоляк
михаил шеремет
владимир зеленский
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозу советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка уничтожить Крым помешательством. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Крым "нужно уничтожить". По его утверждению, у Украины якобы есть для этого возможности. "У Зеленского и его прислужников видимо усугубляются проблемы с психическим состоянием. Киевский режим террористов и нацистов совсем слетел с катушек и помешался в своей фобии и ненависти к российскому Крыму. Для них полуостров как бельмо на глазу. Крым их постоянно гнетет и не дает покоя, так как является символом процветания сильной России", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, крымчане находятся под надежной защитой Вооруженных сил РФ, которые знают как излечить "киевский режим от маниакального желания уничтожить полуостров". "Таким как Подоляк самое место в дурдоме. Его обязательно настигнет расплата за все угрозы и выходки", - подчеркнул депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230922/krym-1897925294.html
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россия
украина
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россия, украина, киев, михаил подоляк, михаил шеремет, владимир зеленский, госдума рф, оон, республика крым, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Михаил Подоляк, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Госдума РФ, ООН, Республика Крым, Политика
В Госдуме назвали угрозу Киева уничтожить Крым помешательством

Депутат Шеремет назвал угрозу Киева уничтожить Крым помешательством

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозу советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка уничтожить Крым помешательством.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Крым "нужно уничтожить". По его утверждению, у Украины якобы есть для этого возможности.
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"У Зеленского и его прислужников видимо усугубляются проблемы с психическим состоянием. Киевский режим террористов и нацистов совсем слетел с катушек и помешался в своей фобии и ненависти к российскому Крыму. Для них полуостров как бельмо на глазу. Крым их постоянно гнетет и не дает покоя, так как является символом процветания сильной России", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, крымчане находятся под надежной защитой Вооруженных сил РФ, которые знают как излечить "киевский режим от маниакального желания уничтожить полуостров".
"Таким как Подоляк самое место в дурдоме. Его обязательно настигнет расплата за все угрозы и выходки", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевМихаил ПодолякМихаил ШереметВладимир ЗеленскийГосдума РФООНРеспублика КрымПолитика
 
 
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