https://ria.ru/20230922/krym-1897925294.html

В Крыму призвали лишить Украину права на собственную армию

В Крыму призвали лишить Украину права на собственную армию - РИА Новости, 22.09.2023

В Крыму призвали лишить Украину права на собственную армию

Угрозы в отношении Крыма, которые исходят от киевских политиков, доказывают, что Украину нужно лишить права иметь собственную армию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T07:08

2023-09-22T07:08

2023-09-22T07:08

специальная военная операция на украине

заур смирнов

россия

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Угрозы в отношении Крыма, которые исходят от киевских политиков, доказывают, что Украину нужно лишить права иметь собственную армию, заявил РИА Новости представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Крым "нужно уничтожить". По его утверждению, у Украины якобы есть для этого возможности. "Одним из условий создания нового безопасного европейского мира должен быть не только внеблоковый статус Украины, но и лишение ее права иметь собственные вооруженные силы. Прежде всего это будет лучшей гарантией безопасности и для самих украинцев", - сказал Смирнов. По его словам, заявление Подоляка о стремлении Украины уничтожить Крым лишний раз доказывает, что безопасность для российских территорий может быть гарантирована только после "полной демилитаризации Украины и уничтожения действующего киевского режима". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230922/krym-1897923415.html

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заур смирнов, россия, украина, политика