Рейтинг@Mail.ru
В Крыму подготовили запрос по отмене закона о передаче полуострова УССР - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:57 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/krym-1897923415.html
В Крыму подготовили запрос по отмене закона о передаче полуострова УССР
В Крыму подготовили запрос по отмене закона о передаче полуострова УССР - РИА Новости, 22.09.2023
В Крыму подготовили запрос по отмене закона о передаче полуострова УССР
Рабочая группа завершила подготовку проекта запроса в Конституционный суд России о соответствии Конституции РФ и отмене закона СССР от 26 апреля 1954 года о... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T05:57
2023-09-22T05:57
политика
россия
украина
ссср
оон
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896671362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e4957692e9b5bedefb61b4015de13f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Рабочая группа завершила подготовку проекта запроса в Конституционный суд России о соответствии Конституции РФ и отмене закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР, сообщил РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета крымского парламента по законодательству Сергей Трофимов. Рабочая группа была создана по поручению главы крымского парламента Владимира Константинова. "Работа по подготовке запроса завершена. Мы сейчас только дорабатываем итоговые формулировки, о чем непосредственно просить Конституционный суд, поскольку каждое слово имеет важное и весомое значение. Но в целом правовая аргументация в полной мере готова", - сказал Трофимов. По его словам, запрос планируется принять на одном из ближайших пленарных заседаний осенней сессии крымского парламента, после чего направить в Конституционный суд РФ. Трофимов подчеркнул, что полуостров был передан в состав Украины в 1954 году незаконно, с грубейшими нарушениями трех конституций - СССР, РСФСР и УССР, поэтому отмена этого решения позволит восстановить историческую справедливость. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230920/signal-1897443142.html
https://ria.ru/20230918/otsenka-1896917324.html
россия
украина
ссср
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896671362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5d81c37143c8d8d707f2613839d227e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, украина, ссср, оон, республика крым
Политика, Россия, Украина, СССР, ООН, Республика Крым
В Крыму подготовили запрос по отмене закона о передаче полуострова УССР

Рабочая группа подготовила запрос по отмене закона о передаче Крыма УССР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Ялту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Рабочая группа завершила подготовку проекта запроса в Конституционный суд России о соответствии Конституции РФ и отмене закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР, сообщил РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета крымского парламента по законодательству Сергей Трофимов.
Рабочая группа была создана по поручению главы крымского парламента Владимира Константинова.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В Госдуме назвали слова Эрдогана по Крыму сигналом Западу
20 сентября, 08:59
"Работа по подготовке запроса завершена. Мы сейчас только дорабатываем итоговые формулировки, о чем непосредственно просить Конституционный суд, поскольку каждое слово имеет важное и весомое значение. Но в целом правовая аргументация в полной мере готова", - сказал Трофимов.
По его словам, запрос планируется принять на одном из ближайших пленарных заседаний осенней сессии крымского парламента, после чего направить в Конституционный суд РФ.
Трофимов подчеркнул, что полуостров был передан в состав Украины в 1954 году незаконно, с грубейшими нарушениями трех конституций - СССР, РСФСР и УССР, поэтому отмена этого решения позволит восстановить историческую справедливость.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Советский флаг - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
В Крыму предложили дать юридическую оценку распаду СССР
18 сентября, 10:54
 
ПолитикаРоссияУкраинаСССРООНРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала