https://ria.ru/20230922/krym-1897923415.html

В Крыму подготовили запрос по отмене закона о передаче полуострова УССР

В Крыму подготовили запрос по отмене закона о передаче полуострова УССР - РИА Новости, 22.09.2023

В Крыму подготовили запрос по отмене закона о передаче полуострова УССР

Рабочая группа завершила подготовку проекта запроса в Конституционный суд России о соответствии Конституции РФ и отмене закона СССР от 26 апреля 1954 года о... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T05:57

2023-09-22T05:57

2023-09-22T05:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Рабочая группа завершила подготовку проекта запроса в Конституционный суд России о соответствии Конституции РФ и отмене закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР, сообщил РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета крымского парламента по законодательству Сергей Трофимов. Рабочая группа была создана по поручению главы крымского парламента Владимира Константинова. "Работа по подготовке запроса завершена. Мы сейчас только дорабатываем итоговые формулировки, о чем непосредственно просить Конституционный суд, поскольку каждое слово имеет важное и весомое значение. Но в целом правовая аргументация в полной мере готова", - сказал Трофимов. По его словам, запрос планируется принять на одном из ближайших пленарных заседаний осенней сессии крымского парламента, после чего направить в Конституционный суд РФ. Трофимов подчеркнул, что полуостров был передан в состав Украины в 1954 году незаконно, с грубейшими нарушениями трех конституций - СССР, РСФСР и УССР, поэтому отмена этого решения позволит восстановить историческую справедливость. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230920/signal-1897443142.html

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политика, россия, украина, ссср, оон, республика крым