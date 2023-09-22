https://ria.ru/20230922/kraska-1897956498.html

Неизвестные испачкали краской двери российского посольства в Ереване

Неизвестные испачкали краской двери российского посольства в Ереване - РИА Новости, 22.09.2023

Неизвестные испачкали краской двери российского посольства в Ереване

Неизвестные испачкали красной краской двери посольства России в Армении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:12

2023-09-22T11:12

2023-09-22T11:36

в мире

ереван

никол пашинян

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897955200_0:631:2517:2047_1920x0_80_0_0_bddb2164d53515907bce81f1c31433a5.jpg

ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Неизвестные испачкали красной краской двери посольства России в Армении, передает корреспондент РИА Новости. Ранее об инциденте сообщили местные СМИ. Дежурный офицер у посольства подтвердил, что инцидент произошел сегодня. "Группа мужчин бросила пакет с красной краской в ворота. Сейчас все очистили",- сказал он, отказавшись предоставить другие подробности. Тем не менее следы краски сохранились у вывески посольства. Сейчас ситуация у дипмиссии спокойная. Консульство работает в штатном режиме. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.

https://ria.ru/20230922/erevan-1897942204.html

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ереван, никол пашинян, армения