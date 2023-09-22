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Неизвестные испачкали краской двери российского посольства в Ереване - РИА Новости, 22.09.2023
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11:12 22.09.2023 (обновлено: 11:36 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/kraska-1897956498.html
Неизвестные испачкали краской двери российского посольства в Ереване
Неизвестные испачкали краской двери российского посольства в Ереване - РИА Новости, 22.09.2023
Неизвестные испачкали краской двери российского посольства в Ереване
Неизвестные испачкали красной краской двери посольства России в Армении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:12
2023-09-22T11:36
в мире
ереван
никол пашинян
армения
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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Неизвестные испачкали красной краской двери посольства России в Армении, передает корреспондент РИА Новости. Ранее об инциденте сообщили местные СМИ. Дежурный офицер у посольства подтвердил, что инцидент произошел сегодня. "Группа мужчин бросила пакет с красной краской в ворота. Сейчас все очистили",- сказал он, отказавшись предоставить другие подробности. Тем не менее следы краски сохранились у вывески посольства. Сейчас ситуация у дипмиссии спокойная. Консульство работает в штатном режиме. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
https://ria.ru/20230922/erevan-1897942204.html
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в мире, ереван, никол пашинян, армения
В мире, Ереван, Никол Пашинян, Армения
Неизвестные испачкали краской двери российского посольства в Ереване

Неизвестные испачкали красной краской двери российского посольства в Ереване

CC BY-SA 3.0 / Alaexis / Посольство РФ в Ереване
Посольство РФ в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Alaexis /
Посольство РФ в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Неизвестные испачкали красной краской двери посольства России в Армении, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее об инциденте сообщили местные СМИ. Дежурный офицер у посольства подтвердил, что инцидент произошел сегодня.
"Группа мужчин бросила пакет с красной краской в ворота. Сейчас все очистили",- сказал он, отказавшись предоставить другие подробности.
Тем не менее следы краски сохранились у вывески посольства. Сейчас ситуация у дипмиссии спокойная. Консульство работает в штатном режиме.
© РИА НовостиНеизвестные испачкали красной краской двери посольства России в Армении
Неизвестные испачкали красной краской двери посольства России в Армении
© РИА Новости
Неизвестные испачкали красной краской двери посольства России в Армении
Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
Сотрудники полиции задерживают участника протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване. 22 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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В миреЕреванНикол ПашинянАрмения
 
 
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