https://ria.ru/20230922/kor-1897947577.html
Ситуация по кори в России контролируемая, заявила Попова
Ситуация по кори в России контролируемая, заявила Попова - РИА Новости, 22.09.2023
Ситуация по кори в России контролируемая, заявила Попова
Ситуация по кори в России контролируемая, система здравоохранения и система Роспотребнадзора справились с ней, иммунная прослойка достаточно высокая, оснований... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:33
2023-09-22T10:33
2023-09-22T10:33
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Ситуация по кори в России контролируемая, система здравоохранения и система Роспотребнадзора справились с ней, иммунная прослойка достаточно высокая, оснований для серьезных осложнений эпидситуации нет, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Ситуация по кори контролируемая. Система здравоохранения и система Роспотребнадзора справились с ней. В настоящее время фиксируются заболевания только среди непривитого населения", - сказала Попова. Она отметила, что подъемы заболеваемости корью фиксируются каждые 4-6 лет, поэтому заранее было принято решение о подчищающей иммунизации. Общий охват прививками был достаточно высокий - к концу лета, в рамках национального календаря прививок и подчищающей иммунизации было привито порядка 3,5 миллиона человек, уточнила Попова. "Иммунная прослойка в Российской Федерации достаточно высокая и оснований для того, чтобы предполагать какое-то серьезное осложнение эпидситуации у нас нет", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20230912/kor-1895809322.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Ситуация по кори в России контролируемая, заявила Попова
Попова: ситуация по кори в России контролируемая, иммунная прослойка высокая
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Ситуация по кори в России контролируемая, система здравоохранения и система Роспотребнадзора справились с ней, иммунная прослойка достаточно высокая, оснований для серьезных осложнений эпидситуации нет, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ситуация по кори контролируемая. Система здравоохранения и система Роспотребнадзора справились с ней. В настоящее время фиксируются заболевания только среди непривитого населения", - сказала Попова.
Она отметила, что подъемы заболеваемости корью фиксируются каждые 4-6 лет, поэтому заранее было принято решение о подчищающей иммунизации. Общий охват прививками был достаточно высокий - к концу лета, в рамках национального календаря прививок и подчищающей иммунизации было привито порядка 3,5 миллиона человек, уточнила Попова
.
"Иммунная прослойка в Российской Федерации достаточно высокая и оснований для того, чтобы предполагать какое-то серьезное осложнение эпидситуации у нас нет", - подчеркнула она.
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