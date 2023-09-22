https://ria.ru/20230922/kor-1897947577.html

Ситуация по кори в России контролируемая, заявила Попова

Ситуация по кори в России контролируемая, заявила Попова - РИА Новости, 22.09.2023

Ситуация по кори в России контролируемая, заявила Попова

Ситуация по кори в России контролируемая, система здравоохранения и система Роспотребнадзора справились с ней, иммунная прослойка достаточно высокая, оснований... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T10:33

2023-09-22T10:33

2023-09-22T10:33

общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Ситуация по кори в России контролируемая, система здравоохранения и система Роспотребнадзора справились с ней, иммунная прослойка достаточно высокая, оснований для серьезных осложнений эпидситуации нет, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Ситуация по кори контролируемая. Система здравоохранения и система Роспотребнадзора справились с ней. В настоящее время фиксируются заболевания только среди непривитого населения", - сказала Попова. Она отметила, что подъемы заболеваемости корью фиксируются каждые 4-6 лет, поэтому заранее было принято решение о подчищающей иммунизации. Общий охват прививками был достаточно высокий - к концу лета, в рамках национального календаря прививок и подчищающей иммунизации было привито порядка 3,5 миллиона человек, уточнила Попова. "Иммунная прослойка в Российской Федерации достаточно высокая и оснований для того, чтобы предполагать какое-то серьезное осложнение эпидситуации у нас нет", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20230912/kor-1895809322.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)