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Странное поведение Зеленского и Байдена попало на видео - РИА Новости, 23.09.2023
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15:13 22.09.2023 (обновлено: 00:29 23.09.2023)
https://ria.ru/20230922/konferentsiya-1898044403.html
Странное поведение Зеленского и Байдена попало на видео
Странное поведение Зеленского и Байдена попало на видео - РИА Новости, 23.09.2023
Странное поведение Зеленского и Байдена попало на видео
Владимир Зеленский и Джо Байден проигнорировали все вопросы журналистов во время встречи, следует из видео американского телеканала C-Span. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-22T15:13
2023-09-23T00:29
в мире
украина
сша
артемовский
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский и Джо Байден проигнорировали все вопросы журналистов во время встречи, следует из видео американского телеканала C-Span.Политики обсуждали ход контрнаступления ВСУ и новые поставки оружия Украине.Представители СМИ засыпали обоих лидеров вопросами, однако ни на один из них не получили ответа. Зеленский периодически озирался по сторонам и выглядел встревоженным, а Байден сидел неподвижно и улыбался. При этом сотрудники администрации американского президента пытались вывести из помещения журналистов, перебивавших друг друга.Джо Байден в третий раз принял Зеленского в Белом доме. Это была шестая очная встреча лидеров Украины и США. Кроме того, Зеленский участвовал в сессии Генассамблеи ООН и провел встречу с американскими законодателями.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
https://ria.ru/20230922/plan-1898029831.html
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в мире, украина, сша, артемовский, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, генеральная ассамблея оон, оон
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Странное поведение Зеленского и Байдена попало на видео

Зеленский и Байден проигнорировали вопросы СМИ на пресс-конференции в Белом доме

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский и Джо Байден проигнорировали все вопросы журналистов во время встречи, следует из видео американского телеканала C-Span.
Политики обсуждали ход контрнаступления ВСУ и новые поставки оружия Украине.
Представители СМИ засыпали обоих лидеров вопросами, однако ни на один из них не получили ответа. Зеленский периодически озирался по сторонам и выглядел встревоженным, а Байден сидел неподвижно и улыбался. При этом сотрудники администрации американского президента пытались вывести из помещения журналистов, перебивавших друг друга.
Джо Байден в третий раз принял Зеленского в Белом доме. Это была шестая очная встреча лидеров Украины и США. Кроме того, Зеленский участвовал в сессии Генассамблеи ООН и провел встречу с американскими законодателями.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
Владимир Зеленский прибывает в здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
СМИ: Зеленскому задали неудобные вопросы в американском конгрессе
Вчера, 14:43
 
В миреУкраинаСШААртемовскийВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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