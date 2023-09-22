https://ria.ru/20230922/konferentsiya-1898044403.html

Странное поведение Зеленского и Байдена попало на видео

Странное поведение Зеленского и Байдена попало на видео - РИА Новости, 23.09.2023

Странное поведение Зеленского и Байдена попало на видео

Владимир Зеленский и Джо Байден проигнорировали все вопросы журналистов во время встречи, следует из видео американского телеканала C-Span. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-22T15:13

2023-09-22T15:13

2023-09-23T00:29

в мире

украина

сша

артемовский

владимир зеленский

джо байден

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский и Джо Байден проигнорировали все вопросы журналистов во время встречи, следует из видео американского телеканала C-Span.Политики обсуждали ход контрнаступления ВСУ и новые поставки оружия Украине.Представители СМИ засыпали обоих лидеров вопросами, однако ни на один из них не получили ответа. Зеленский периодически озирался по сторонам и выглядел встревоженным, а Байден сидел неподвижно и улыбался. При этом сотрудники администрации американского президента пытались вывести из помещения журналистов, перебивавших друг друга.Джо Байден в третий раз принял Зеленского в Белом доме. Это была шестая очная встреча лидеров Украины и США. Кроме того, Зеленский участвовал в сессии Генассамблеи ООН и провел встречу с американскими законодателями.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.

https://ria.ru/20230922/plan-1898029831.html

украина

сша

артемовский

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