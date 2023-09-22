https://ria.ru/20230922/kompleks-1898103965.html

"Газпром нефть" запустила комплекс нового экопоколения на Омском НПЗ

"Газпром нефть" запустила комплекс нового экопоколения на Омском НПЗ - РИА Новости, 22.09.2023

"Газпром нефть" запустила комплекс нового экопоколения на Омском НПЗ

"Газпром нефть" запустила нефтеперерабатывающий комплекс нового экологического поколения на Омском НПЗ, следует из сообщения компании. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T19:05

2023-09-22T19:05

2023-09-22T19:05

омская область

газпром нефть

николай шульгинов

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. "Газпром нефть" запустила нефтеперерабатывающий комплекс нового экологического поколения на Омском НПЗ, следует из сообщения компании. "На Омском НПЗ "Газпром нефти" начал работу новый комплекс первичной переработки нефти. Его строительство было предусмотрено программой федерального проекта "Чистый воздух": современное производство заменит сразу шесть установок предыдущего экологического поколения", - говорится в сообщении. Уточняется, что инвестиции компании в проект превысили 66 миллиардов рублей. Новый комплекс будет ежегодно перерабатывать 8,4 миллиона тонн нефти и 1,2 миллиона тонн газового конденсата для выпуска востребованных рынком бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. Благодаря системам цифрового управления комплекс может работать в различных режимах, гибко регулируя производство в зависимости от сезонного спроса, добавили в компании. Особенно отмечается экологический контроль нового комплекса. По данным компании, экологические параметры нового производства будут контролировать роботы-датчики автоматизированной системы мониторинга воздуха, которые в онлайн-режиме передают данные в Росприроднадзор. "Сегодня – на таком современном предприятии – мы запустили самую современную установку первичной переработки, которая обеспечит стабильную поставку сырья для дальнейшей переработки. Министерство энергетики поддерживает модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Это программа увеличивает выход светлых нефтепродуктов, повышает надежность и стабильность поставок топлива", - заявил на открытии комплекса глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. По данным "Газпром нефти", общий объем инвестиций в модернизацию Омского НПЗ с 2008 года, составит 500 миллиардов рублей к 2025 году. "Благодаря применению современных технологий предприятие повысило глубину переработки нефти почти до 100%, на 40% сократив воздействие производства на окружающую среду. К 2025 году оно будет снижено еще на 25%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230630/abramchenko-1881554316.html

https://ria.ru/20230920/terminal-1897657206.html

омская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

омская область, газпром нефть, николай шульгинов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)