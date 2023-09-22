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В МИД заявили о намерении развивать взаимодействие с КНДР
В МИД заявили о намерении развивать взаимодействие с КНДР - РИА Новости, 22.09.2023
В МИД заявили о намерении развивать взаимодействие с КНДР
Россия намерена развивать с КНДР делегационные обмены на высоком уровне, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T07:32
2023-09-22T07:32
2023-09-22T07:35
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кндр (северная корея)
в мире
пхеньян
ким чен ын
визит ким чен ына в россию
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия намерена развивать с КНДР делегационные обмены на высоком уровне, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 13 сентября, что в рамках встречи Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном министры иностранных дел двух стран договорились встретиться в ближайшее время, контакты по этой линии можно ожидать уже в октябре.В МИД РФ указали, что "намерены развивать взаимодействие с КНДР, включая делегационные обмены на высоком уровне"."Конкретные планы сейчас прорабатываются, в том числе с учетом сохраняемых Пхеньяном некоторых антиковидных ограничений", - отметили в министерстве.Ким Чен Ын в сентябре впервые с 2019 года посетил Россию. Путин 13 сентября провел с ним переговоры на космодроме "Восточный". Песков отмечал, что Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам, таких планов не было. Говоря о военно-техническом сотрудничестве РФ и КНДР, он заявил, что "это чувствительная область", а Москва и Пхеньян "намерены развивать отношения во всех возможных областях".
https://ria.ru/20230922/kim-1897914617.html
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москва, россия, кндр (северная корея), в мире, пхеньян, ким чен ын, визит ким чен ына в россию
Москва, Россия, КНДР (Северная Корея), В мире, Пхеньян, Ким Чен Ын, Визит Ким Чен Ына в Россию
В МИД заявили о намерении развивать взаимодействие с КНДР
МИД: в Москве будут развивать взаимодействие с КНДР, включая обмены делегациями