https://ria.ru/20230922/kndr-1897926650.html

В МИД заявили о намерении развивать взаимодействие с КНДР

В МИД заявили о намерении развивать взаимодействие с КНДР - РИА Новости, 22.09.2023

В МИД заявили о намерении развивать взаимодействие с КНДР

Россия намерена развивать с КНДР делегационные обмены на высоком уровне, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T07:32

2023-09-22T07:32

2023-09-22T07:35

москва

россия

кндр (северная корея)

в мире

пхеньян

ким чен ын

визит ким чен ына в россию

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия намерена развивать с КНДР делегационные обмены на высоком уровне, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 13 сентября, что в рамках встречи Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном министры иностранных дел двух стран договорились встретиться в ближайшее время, контакты по этой линии можно ожидать уже в октябре.В МИД РФ указали, что "намерены развивать взаимодействие с КНДР, включая делегационные обмены на высоком уровне"."Конкретные планы сейчас прорабатываются, в том числе с учетом сохраняемых Пхеньяном некоторых антиковидных ограничений", - отметили в министерстве.Ким Чен Ын в сентябре впервые с 2019 года посетил Россию. Путин 13 сентября провел с ним переговоры на космодроме "Восточный". Песков отмечал, что Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам, таких планов не было. Говоря о военно-техническом сотрудничестве РФ и КНДР, он заявил, что "это чувствительная область", а Москва и Пхеньян "намерены развивать отношения во всех возможных областях".

https://ria.ru/20230922/kim-1897914617.html

https://ria.ru/20230920/ucheniya-1897616688.html

москва

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

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