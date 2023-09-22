https://ria.ru/20230922/kndr-1897915023.html
Ким Чен Ын распорядился принять меры по укреплению сотрудничества с Россией
Ким Чен Ын распорядился принять меры по укреплению сотрудничества с Россией - РИА Новости, 22.09.2023
Ким Чен Ын распорядился принять меры по укреплению сотрудничества с Россией
Северокорейский лидер Ким Чен Ын распорядился принять активные меры для дальнейшего укрепления корейско-российского сотрудничества, говорится в сообщении радио... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T01:31
2023-09-22T01:31
2023-09-22T01:56
в мире
кндр (северная корея)
ким чен ын
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896070302_0:228:3162:2007_1920x0_80_0_0_b17cf239585aa1bcba324b1a78895dbc.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын распорядился принять активные меры для дальнейшего укрепления корейско-российского сотрудничества, говорится в сообщении радио "Голос Кореи".По его данным, политик принял участие в XVI заседании политбюро ЦК ТПК восьмого созыва, которое состоялось 20 сентября."Ким Чен Ын распорядился принимать активные конструктивные меры, нацеленные на дальнейшее укрепление традиционного корейско-российского добрососедства и сотрудничества, активизацию двусторонних отношений во всех сферах и их развитие в новую стадию", — передает радио.Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Он 12 сентября прибыл в Приморье на бронепоезде, на станции "Хасан" его встречали глава межправительственной комиссии, министр природных ресурсов Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. На следующий день Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме "Восточный".По информации Центрального телеграфного агентства, утром 18 сентября северокорейский лидер вернулся в КНДР. Ким Чен Ын поблагодарил Путина, местные власти и народ страны за гостеприимство, а также пожелал России процветания и благополучия.
https://ria.ru/20230922/kim-1897914617.html
https://ria.ru/20230920/vizit-1897502318.html
кндр (северная корея)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896070302_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_0cbc7586d245649efab59690d270d519.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), ким чен ын, россия
В мире, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Россия
Ким Чен Ын распорядился принять меры по укреплению сотрудничества с Россией
"Голос Кореи": Ким Чен Ын распорядился укрепить сотрудничество КНДР и России
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын распорядился принять активные меры для дальнейшего укрепления корейско-российского сотрудничества, говорится в сообщении
радио "Голос Кореи
".
По его данным, политик принял участие в XVI заседании политбюро ЦК ТПК восьмого созыва, которое состоялось 20 сентября.
В КНДР заявили, что визит Ким Чен Ына в Россию изменил обстановку в мире
"Ким Чен Ын распорядился принимать активные конструктивные меры, нацеленные на дальнейшее укрепление традиционного корейско-российского добрососедства и сотрудничества, активизацию двусторонних отношений во всех сферах и их развитие в новую стадию", — передает радио.
Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Он 12 сентября прибыл в Приморье на бронепоезде, на станции "Хасан" его встречали глава межправительственной комиссии, министр природных ресурсов Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. На следующий день Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме "Восточный".
По информации Центрального телеграфного агентства, утром 18 сентября северокорейский лидер вернулся в КНДР. Ким Чен Ын поблагодарил Путина, местные власти и народ страны за гостеприимство, а также пожелал России процветания и благополучия.
В Кремле назвали визит Ким Чен Ына в Россию весьма насыщенным