https://ria.ru/20230922/kndr-1897915023.html

Ким Чен Ын распорядился принять меры по укреплению сотрудничества с Россией

Ким Чен Ын распорядился принять меры по укреплению сотрудничества с Россией - РИА Новости, 22.09.2023

Ким Чен Ын распорядился принять меры по укреплению сотрудничества с Россией

Северокорейский лидер Ким Чен Ын распорядился принять активные меры для дальнейшего укрепления корейско-российского сотрудничества, говорится в сообщении радио... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T01:31

2023-09-22T01:31

2023-09-22T01:56

в мире

кндр (северная корея)

ким чен ын

россия

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын распорядился принять активные меры для дальнейшего укрепления корейско-российского сотрудничества, говорится в сообщении радио "Голос Кореи".По его данным, политик принял участие в XVI заседании политбюро ЦК ТПК восьмого созыва, которое состоялось 20 сентября."Ким Чен Ын распорядился принимать активные конструктивные меры, нацеленные на дальнейшее укрепление традиционного корейско-российского добрососедства и сотрудничества, активизацию двусторонних отношений во всех сферах и их развитие в новую стадию", — передает радио.Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Он 12 сентября прибыл в Приморье на бронепоезде, на станции "Хасан" его встречали глава межправительственной комиссии, министр природных ресурсов Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. На следующий день Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме "Восточный".По информации Центрального телеграфного агентства, утром 18 сентября северокорейский лидер вернулся в КНДР. Ким Чен Ын поблагодарил Путина, местные власти и народ страны за гостеприимство, а также пожелал России процветания и благополучия.

https://ria.ru/20230922/kim-1897914617.html

https://ria.ru/20230920/vizit-1897502318.html

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в мире, кндр (северная корея), ким чен ын, россия