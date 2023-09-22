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Ким Чен Ын распорядился принять меры по укреплению сотрудничества с Россией - РИА Новости, 22.09.2023
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01:31 22.09.2023 (обновлено: 01:56 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/kndr-1897915023.html
Ким Чен Ын распорядился принять меры по укреплению сотрудничества с Россией
Ким Чен Ын распорядился принять меры по укреплению сотрудничества с Россией - РИА Новости, 22.09.2023
Ким Чен Ын распорядился принять меры по укреплению сотрудничества с Россией
Северокорейский лидер Ким Чен Ын распорядился принять активные меры для дальнейшего укрепления корейско-российского сотрудничества, говорится в сообщении радио... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T01:31
2023-09-22T01:56
в мире
кндр (северная корея)
ким чен ын
россия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын распорядился принять активные меры для дальнейшего укрепления корейско-российского сотрудничества, говорится в сообщении радио "Голос Кореи".По его данным, политик принял участие в XVI заседании политбюро ЦК ТПК восьмого созыва, которое состоялось 20 сентября."Ким Чен Ын распорядился принимать активные конструктивные меры, нацеленные на дальнейшее укрепление традиционного корейско-российского добрососедства и сотрудничества, активизацию двусторонних отношений во всех сферах и их развитие в новую стадию", — передает радио.Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Он 12 сентября прибыл в Приморье на бронепоезде, на станции "Хасан" его встречали глава межправительственной комиссии, министр природных ресурсов Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. На следующий день Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме "Восточный".По информации Центрального телеграфного агентства, утром 18 сентября северокорейский лидер вернулся в КНДР. Ким Чен Ын поблагодарил Путина, местные власти и народ страны за гостеприимство, а также пожелал России процветания и благополучия.
https://ria.ru/20230922/kim-1897914617.html
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в мире, кндр (северная корея), ким чен ын, россия
В мире, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Россия
Ким Чен Ын распорядился принять меры по укреплению сотрудничества с Россией

"Голос Кореи": Ким Чен Ын распорядился укрепить сотрудничество КНДР и России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын распорядился принять активные меры для дальнейшего укрепления корейско-российского сотрудничества, говорится в сообщении радио "Голос Кореи".
По его данным, политик принял участие в XVI заседании политбюро ЦК ТПК восьмого созыва, которое состоялось 20 сентября.
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"Ким Чен Ын распорядился принимать активные конструктивные меры, нацеленные на дальнейшее укрепление традиционного корейско-российского добрососедства и сотрудничества, активизацию двусторонних отношений во всех сферах и их развитие в новую стадию", — передает радио.
Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Он 12 сентября прибыл в Приморье на бронепоезде, на станции "Хасан" его встречали глава межправительственной комиссии, министр природных ресурсов Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. На следующий день Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме "Восточный".
По информации Центрального телеграфного агентства, утром 18 сентября северокорейский лидер вернулся в КНДР. Ким Чен Ын поблагодарил Путина, местные власти и народ страны за гостеприимство, а также пожелал России процветания и благополучия.
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В миреКНДР (Северная Корея)Ким Чен ЫнРоссия
 
 
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