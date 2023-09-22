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Китай выступил против незаконного военного присутствия в Сирии - РИА Новости, 22.09.2023
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17:24 22.09.2023 (обновлено: 18:04 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/kitay-1898079113.html
Китай выступил против незаконного военного присутствия в Сирии
Китай выступил против незаконного военного присутствия в Сирии - РИА Новости, 22.09.2023
Китай выступил против незаконного военного присутствия в Сирии
Китай выступает против незаконного военного присутствия в Сирии и разграбления природных ресурсов этой страны, говорится в совместном заявлении Китая и Сирии по РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:24
2023-09-22T18:04
в мире
китай
сирия
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ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. Китай выступает против незаконного военного присутствия в Сирии и разграбления природных ресурсов этой страны, говорится в совместном заявлении Китая и Сирии по случаю установления отношений стратегического партнерства, текст которого опубликовало Центральное телевидение Китая. "(Китай) выступает против незаконного военного присутствия в Сирии, проведения незаконных военных операций, незаконного разграбления природных ресурсов Сирии", - говорится в заявлении, текст которого опубликовало Центральное телевидение Китая.Отмечается, что Китай решительно поддерживает Сирию в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности."Поддерживаем политику и меры, которые принимает сирийское правительство для защиты национальной безопасности, стабильности и развития, выступаем против вмешательства внешних сил во внутренние дела Сирии и подрыва ее безопасности и стабильности", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230922/siriya-1897994242.html
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в мире, китай, сирия
В мире, Китай, Сирия
Китай выступил против незаконного военного присутствия в Сирии

Китай выступил против незаконного военного присутствия в Сирии и ее разграбления

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. Китай выступает против незаконного военного присутствия в Сирии и разграбления природных ресурсов этой страны, говорится в совместном заявлении Китая и Сирии по случаю установления отношений стратегического партнерства, текст которого опубликовало Центральное телевидение Китая.
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"(Китай) выступает против незаконного военного присутствия в Сирии, проведения незаконных военных операций, незаконного разграбления природных ресурсов Сирии", - говорится в заявлении, текст которого опубликовало Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что Китай решительно поддерживает Сирию в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.
"Поддерживаем политику и меры, которые принимает сирийское правительство для защиты национальной безопасности, стабильности и развития, выступаем против вмешательства внешних сил во внутренние дела Сирии и подрыва ее безопасности и стабильности", - говорится в документе.
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