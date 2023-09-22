https://ria.ru/20230922/kitay-1898079113.html

Китай выступил против незаконного военного присутствия в Сирии

Китай выступил против незаконного военного присутствия в Сирии - РИА Новости, 22.09.2023

Китай выступил против незаконного военного присутствия в Сирии

Китай выступает против незаконного военного присутствия в Сирии и разграбления природных ресурсов этой страны, говорится в совместном заявлении Китая и Сирии по РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T17:24

2023-09-22T17:24

2023-09-22T18:04

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китай

сирия

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ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. Китай выступает против незаконного военного присутствия в Сирии и разграбления природных ресурсов этой страны, говорится в совместном заявлении Китая и Сирии по случаю установления отношений стратегического партнерства, текст которого опубликовало Центральное телевидение Китая. "(Китай) выступает против незаконного военного присутствия в Сирии, проведения незаконных военных операций, незаконного разграбления природных ресурсов Сирии", - говорится в заявлении, текст которого опубликовало Центральное телевидение Китая.Отмечается, что Китай решительно поддерживает Сирию в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности."Поддерживаем политику и меры, которые принимает сирийское правительство для защиты национальной безопасности, стабильности и развития, выступаем против вмешательства внешних сил во внутренние дела Сирии и подрыва ее безопасности и стабильности", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230922/siriya-1897994242.html

китай

сирия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сирия