https://ria.ru/20230922/kitay-1898079113.html
Китай выступил против незаконного военного присутствия в Сирии
Китай выступил против незаконного военного присутствия в Сирии - РИА Новости, 22.09.2023
Китай выступил против незаконного военного присутствия в Сирии
Китай выступает против незаконного военного присутствия в Сирии и разграбления природных ресурсов этой страны, говорится в совместном заявлении Китая и Сирии по РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:24
2023-09-22T17:24
2023-09-22T18:04
в мире
китай
сирия
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ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. Китай выступает против незаконного военного присутствия в Сирии и разграбления природных ресурсов этой страны, говорится в совместном заявлении Китая и Сирии по случаю установления отношений стратегического партнерства, текст которого опубликовало Центральное телевидение Китая. "(Китай) выступает против незаконного военного присутствия в Сирии, проведения незаконных военных операций, незаконного разграбления природных ресурсов Сирии", - говорится в заявлении, текст которого опубликовало Центральное телевидение Китая.Отмечается, что Китай решительно поддерживает Сирию в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности."Поддерживаем политику и меры, которые принимает сирийское правительство для защиты национальной безопасности, стабильности и развития, выступаем против вмешательства внешних сил во внутренние дела Сирии и подрыва ее безопасности и стабильности", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230922/siriya-1897994242.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сирия
Китай выступил против незаконного военного присутствия в Сирии
Китай выступил против незаконного военного присутствия в Сирии и ее разграбления
ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости.
Китай выступает против незаконного военного присутствия в Сирии и разграбления природных ресурсов этой страны, говорится в совместном заявлении Китая и Сирии по случаю установления отношений стратегического партнерства, текст которого опубликовало Центральное телевидение Китая
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"(Китай) выступает против незаконного военного присутствия в Сирии, проведения незаконных военных операций, незаконного разграбления природных ресурсов Сирии", - говорится в заявлении, текст которого опубликовало Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что Китай решительно поддерживает Сирию в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.
"Поддерживаем политику и меры, которые принимает сирийское правительство для защиты национальной безопасности, стабильности и развития, выступаем против вмешательства внешних сил во внутренние дела Сирии и подрыва ее безопасности и стабильности", - говорится в документе.
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