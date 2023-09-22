https://ria.ru/20230922/kiberataka-1898038669.html
В Крыму зафиксировали беспрецедентную кибератаку на интернет-провайдеров
В Крыму зафиксировали беспрецедентную кибератаку на интернет-провайдеров - РИА Новости, 22.09.2023
В Крыму зафиксировали беспрецедентную кибератаку на интернет-провайдеров
Беспрецедентная кибератака идет на интернет-провайдеров Крыма, зафиксированы перебои с интернетом, написал советник главы республики по информационной политике... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:02
2023-09-22T15:02
2023-09-22T15:08
происшествия
республика крым
технологии
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Беспрецедентная кибератака идет на интернет-провайдеров Крыма, зафиксированы перебои с интернетом, написал советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале."Беспрецедентная кибератака на крымских интернет-провайдеров. Фиксируем перебои с интернетом на полуострове. Все службы работают над устранением угрозы", - сообщил Крючков.Он также принес извинения за временные трудности.
https://ria.ru/20230922/krym-1897927607.html
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происшествия, республика крым, технологии, олег крючков
Происшествия, Республика Крым, Технологии, Олег Крючков
В Крыму зафиксировали беспрецедентную кибератаку на интернет-провайдеров
Власти Крыма зафиксировали беспрецедентную кибератаку на интернет-провайдеров