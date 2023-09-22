Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области ввели дисконтную карту для участников СВО - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область
Смоленская область
 
15:05 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/karta-1898039901.html
В Смоленской области ввели дисконтную карту для участников СВО
В Смоленской области ввели дисконтную карту для участников СВО - РИА Новости, 22.09.2023
В Смоленской области ввели дисконтную карту для участников СВО
Администрация Смоленской области ввела социальную дисконтную карту "Zа Добро" для участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:05
2023-09-22T15:05
смоленская область
смоленская область
смоленск
василий анохин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cce6fb6ceff1c6149346adcba9e16264.jpg
СМОЛЕНСК, 22 сен – РИА Новости. Администрация Смоленской области ввела социальную дисконтную карту "Zа Добро" для участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. "С 1 октября вводим в регионе социальную дисконтную карту "Zа Добро" для участников СВО и членов их семей", - написал Анохин. По словам губернатора, карта "Zа Добро" позволит получать скидки на обучение, медицинские, парикмахерские и другие услуги, товары для дома, продукты питания от партнеров проекта. На данный момент более 60 компаний в Смоленске и области уже подтвердили свою готовность принять в нем участие. Для получения карты необходимо обратиться в отдел соцзащиты населения по месту регистрации, уточнил глава региона. "Максимальная помощь и поддержка участников спецоперации и членов их семей - наш абсолютный приоритет. Уверен, что проект будет расти, и к нему присоединятся ещё многие смоленские компании, чтобы внести свой вклад в большое общее дело", - подчеркнул Василий Анохин.
https://ria.ru/20230921/vyplaty-1897891203.html
смоленская область
смоленск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_4:0:2733:2047_1920x0_80_0_0_c07d2165728535fadfcde73ad68c5351.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, смоленск, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Смоленск, Василий Анохин
В Смоленской области ввели дисконтную карту для участников СВО

В Смоленской области ввели дисконтную карту "Zа Добро" для участников СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Виды города Смоленска. Архивное фото
Читать ria.ru в
СМОЛЕНСК, 22 сен – РИА Новости. Администрация Смоленской области ввела социальную дисконтную карту "Zа Добро" для участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
"С 1 октября вводим в регионе социальную дисконтную карту "Zа Добро" для участников СВО и членов их семей", - написал Анохин.
По словам губернатора, карта "Zа Добро" позволит получать скидки на обучение, медицинские, парикмахерские и другие услуги, товары для дома, продукты питания от партнеров проекта. На данный момент более 60 компаний в Смоленске и области уже подтвердили свою готовность принять в нем участие.
Для получения карты необходимо обратиться в отдел соцзащиты населения по месту регистрации, уточнил глава региона.
"Максимальная помощь и поддержка участников спецоперации и членов их семей - наш абсолютный приоритет. Уверен, что проект будет расти, и к нему присоединятся ещё многие смоленские компании, чтобы внести свой вклад в большое общее дело", - подчеркнул Василий Анохин.
Экипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 Тюльпан ЦВО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
В России выплаты ветеранам СВО будут назначать без заявления
21 сентября, 21:14
 
Смоленская областьСмоленская областьСмоленскВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала