https://ria.ru/20230922/karta-1898039901.html

В Смоленской области ввели дисконтную карту для участников СВО

В Смоленской области ввели дисконтную карту для участников СВО - РИА Новости, 22.09.2023

В Смоленской области ввели дисконтную карту для участников СВО

Администрация Смоленской области ввела социальную дисконтную карту "Zа Добро" для участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T15:05

2023-09-22T15:05

2023-09-22T15:05

смоленская область

смоленская область

смоленск

василий анохин

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СМОЛЕНСК, 22 сен – РИА Новости. Администрация Смоленской области ввела социальную дисконтную карту "Zа Добро" для участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. "С 1 октября вводим в регионе социальную дисконтную карту "Zа Добро" для участников СВО и членов их семей", - написал Анохин. По словам губернатора, карта "Zа Добро" позволит получать скидки на обучение, медицинские, парикмахерские и другие услуги, товары для дома, продукты питания от партнеров проекта. На данный момент более 60 компаний в Смоленске и области уже подтвердили свою готовность принять в нем участие. Для получения карты необходимо обратиться в отдел соцзащиты населения по месту регистрации, уточнил глава региона. "Максимальная помощь и поддержка участников спецоперации и членов их семей - наш абсолютный приоритет. Уверен, что проект будет расти, и к нему присоединятся ещё многие смоленские компании, чтобы внести свой вклад в большое общее дело", - подчеркнул Василий Анохин.

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Варвара Скокшина

смоленская область, смоленск, василий анохин