https://ria.ru/20230922/karabakh-1898112094.html

Вооруженные формирования в Карабахе начали сдавать оружие

Вооруженные формирования в Карабахе начали сдавать оружие - РИА Новости, 22.09.2023

Вооруженные формирования в Карабахе начали сдавать оружие

Вооруженные формирования Карабаха под контролем российских миротворцев начали сдавать оружие, боеприпасы и бронетехнику, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T19:31

2023-09-22T19:31

2023-09-22T20:03

ситуация в нагорном карабахе

армения

азербайджан

в мире

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Вооруженные формирования Карабаха под контролем российских миротворцев начали сдавать оружие, боеприпасы и бронетехнику, сообщило Минобороны."На 22 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5000 боеприпасов", — говорится в информационном бюллетене ведомства.В расположении российского миротворческого контингента остаются 826 мирных жителей, в том числе 440 детей, у которых них нет возможности сейчас вернуться в свои дома.Для них организованы размещение, питание и медпомощь."Локальные антитеррористические мероприятия"Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористические мероприятия локального характера" по восстановлению конституционного строя.В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Никаких заявлений по ее итогам не последовало.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

https://ria.ru/20230922/karabakh-1898005735.html

армения

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ситуация в нагорном карабахе, армения, азербайджан, в мире