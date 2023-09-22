Вооруженные формирования в Карабахе начали сдавать оружие
МО РФ: вооруженные формирования в Карабахе начали сдавать оружие
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
Вооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Вооруженные формирования Карабаха под контролем российских миротворцев начали сдавать оружие, боеприпасы и бронетехнику, сообщило Минобороны.
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"На 22 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5000 боеприпасов", — говорится в информационном бюллетене ведомства.
В расположении российского миротворческого контингента остаются 826 мирных жителей, в том числе 440 детей, у которых них нет возможности сейчас вернуться в свои дома.
Для них организованы размещение, питание и медпомощь.
"Локальные антитеррористические мероприятия"
Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористические мероприятия локального характера" по восстановлению конституционного строя.
В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Никаких заявлений по ее итогам не последовало.