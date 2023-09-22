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Вооруженные формирования в Карабахе начали сдавать оружие - РИА Новости, 22.09.2023
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19:31 22.09.2023 (обновлено: 20:03 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/karabakh-1898112094.html
Вооруженные формирования в Карабахе начали сдавать оружие
Вооруженные формирования в Карабахе начали сдавать оружие - РИА Новости, 22.09.2023
Вооруженные формирования в Карабахе начали сдавать оружие
Вооруженные формирования Карабаха под контролем российских миротворцев начали сдавать оружие, боеприпасы и бронетехнику, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T19:31
2023-09-22T20:03
ситуация в нагорном карабахе
армения
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Вооруженные формирования Карабаха под контролем российских миротворцев начали сдавать оружие, боеприпасы и бронетехнику, сообщило Минобороны."На 22 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5000 боеприпасов", — говорится в информационном бюллетене ведомства.В расположении российского миротворческого контингента остаются 826 мирных жителей, в том числе 440 детей, у которых них нет возможности сейчас вернуться в свои дома.Для них организованы размещение, питание и медпомощь."Локальные антитеррористические мероприятия"Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористические мероприятия локального характера" по восстановлению конституционного строя.В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Никаких заявлений по ее итогам не последовало.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
https://ria.ru/20230922/karabakh-1898005735.html
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ситуация в нагорном карабахе, армения, азербайджан, в мире
Ситуация в Нагорном Карабахе, Армения, Азербайджан, В мире
Вооруженные формирования в Карабахе начали сдавать оружие

МО РФ: вооруженные формирования в Карабахе начали сдавать оружие

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
Вооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Вооруженные формирования Карабаха под контролем российских миротворцев начали сдавать оружие, боеприпасы и бронетехнику, сообщило Минобороны.
«
"На 22 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5000 боеприпасов", — говорится в информационном бюллетене ведомства.
В расположении российского миротворческого контингента остаются 826 мирных жителей, в том числе 440 детей, у которых них нет возможности сейчас вернуться в свои дома.
Для них организованы размещение, питание и медпомощь.
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"Локальные антитеррористические мероприятия"

Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористические мероприятия локального характера" по восстановлению конституционного строя.
В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Никаких заявлений по ее итогам не последовало.
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Вчера, 13:46
 
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