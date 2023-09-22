https://ria.ru/20230922/karabakh-1898062484.html

ЕС не достиг консенсуса по совместному заявлению о ситуации в Карабахе

ЕС не достиг консенсуса по совместному заявлению о ситуации в Карабахе - РИА Новости, 22.09.2023

ЕС не достиг консенсуса по совместному заявлению о ситуации в Карабахе

ЕС не достиг консенсуса относительно текста совместного заявления по ситуации в Карабахе, так как Венгрия и ряд других стран внесли свои предложения, поэтому... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:20

2023-09-22T16:20

2023-09-22T16:20

в мире

венгрия

петер сийярто

евросоюз

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

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БУДАПЕШТ, 22 сен - РИА Новости. ЕС не достиг консенсуса относительно текста совместного заявления по ситуации в Карабахе, так как Венгрия и ряд других стран внесли свои предложения, поэтому верховный представитель ЕС Жозеп Боррель опубликовал заявление от своего имени, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее в СМИ появилась информация, что совместную декларацию ЕС с осуждением действий Азербайджана якобы заблокировал Будапешт. "Вчера было распространено несколько фейковых новостей в связи с заявлением Евросоюза по ситуации в Карабахе. Правда в том, что Венгрия и ряд других стран-членов внесли замечания и предложения по совместному заявлению, но консенсуса достичь не удалось, поэтому Верховный представитель ЕС опубликовал заявление от своего имени", - написал Сийярто в соцсети. Он сообщил, что Организация тюркских государств проводит заседание на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, на которой глава МИД Азербайджана "подробно рассказал о событиях в Карабахе". "Позиция Венгрии здесь также ясна: вместо войны нужен мир, спустя многие годы и десятилетия пришло время положить конец страданиям народа Карабаха. В этом односторонние заявления не помогают, но ООН предоставляет прекрасную возможность обсудить их лично", - написал Сийярто.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

венгрия

азербайджан

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Кирилл Волков

в мире, венгрия, петер сийярто, евросоюз, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе