https://ria.ru/20230922/karabakh-1898062484.html
ЕС не достиг консенсуса по совместному заявлению о ситуации в Карабахе
ЕС не достиг консенсуса по совместному заявлению о ситуации в Карабахе - РИА Новости, 22.09.2023
ЕС не достиг консенсуса по совместному заявлению о ситуации в Карабахе
ЕС не достиг консенсуса относительно текста совместного заявления по ситуации в Карабахе, так как Венгрия и ряд других стран внесли свои предложения, поэтому... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:20
2023-09-22T16:20
2023-09-22T16:20
в мире
венгрия
петер сийярто
евросоюз
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
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БУДАПЕШТ, 22 сен - РИА Новости. ЕС не достиг консенсуса относительно текста совместного заявления по ситуации в Карабахе, так как Венгрия и ряд других стран внесли свои предложения, поэтому верховный представитель ЕС Жозеп Боррель опубликовал заявление от своего имени, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее в СМИ появилась информация, что совместную декларацию ЕС с осуждением действий Азербайджана якобы заблокировал Будапешт. "Вчера было распространено несколько фейковых новостей в связи с заявлением Евросоюза по ситуации в Карабахе. Правда в том, что Венгрия и ряд других стран-членов внесли замечания и предложения по совместному заявлению, но консенсуса достичь не удалось, поэтому Верховный представитель ЕС опубликовал заявление от своего имени", - написал Сийярто в соцсети. Он сообщил, что Организация тюркских государств проводит заседание на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, на которой глава МИД Азербайджана "подробно рассказал о событиях в Карабахе". "Позиция Венгрии здесь также ясна: вместо войны нужен мир, спустя многие годы и десятилетия пришло время положить конец страданиям народа Карабаха. В этом односторонние заявления не помогают, но ООН предоставляет прекрасную возможность обсудить их лично", - написал Сийярто.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, петер сийярто, евросоюз, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе
ЕС не достиг консенсуса по совместному заявлению о ситуации в Карабахе
Сийярто: страны ЕС не договорились по тексту совместного заявления по Карабаху