В Анкаре выразили надежду на долгосрочный мир в Карабахе
Министр обороны Турции Гюлер выразил надежду на долгосрочный мир в Карабахе
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин . Архивное фото
АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Анкара рассчитывает, что после операции ВС Азербайджана в Карабахе наступит долгосрочный мир и будут реализованы пункты мирного соглашения, заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.
"По окончании однодневного периода они (представители вооруженных формирований в Карабахе – ред.) сказали: "Мы сдаемся, мы сдадим все наше оружие и уйдем отсюда". Россия в своем заявлении также отметила, что все земли там принадлежат Азербайджану. Правильно. (Премьер Армении) Пашинян делает заявление: "Мы не имеем никакого отношения к тем, кто там находится". Кто их поддерживает, если вы не имеете к ним никакого отношения? Я надеюсь, что эти события станут шагом к долгосрочному миру. Особенно, если Армения будет должным образом выполнять свои обязанности и пункты мирного соглашения будут реализованы в кратчайшие сроки, в регионе установится атмосфера мира и спокойствия", - заявил Гюлер в интервью турецкой газете Milliyet.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.