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В Анкаре выразили надежду на долгосрочный мир в Карабахе - РИА Новости, 22.09.2023
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09:57 22.09.2023 (обновлено: 10:07 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/karabakh-1897939419.html
В Анкаре выразили надежду на долгосрочный мир в Карабахе
В Анкаре выразили надежду на долгосрочный мир в Карабахе - РИА Новости, 22.09.2023
В Анкаре выразили надежду на долгосрочный мир в Карабахе
Анкара рассчитывает, что после операции ВС Азербайджана в Карабахе наступит долгосрочный мир и будут реализованы пункты мирного соглашения, заявил министр... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:57
2023-09-22T10:07
в мире
азербайджан
турция
ситуация в нагорном карабахе
яшар гюлер
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АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Анкара рассчитывает, что после операции ВС Азербайджана в Карабахе наступит долгосрочный мир и будут реализованы пункты мирного соглашения, заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер."По окончании однодневного периода они (представители вооруженных формирований в Карабахе – ред.) сказали: "Мы сдаемся, мы сдадим все наше оружие и уйдем отсюда". Россия в своем заявлении также отметила, что все земли там принадлежат Азербайджану. Правильно. (Премьер Армении) Пашинян делает заявление: "Мы не имеем никакого отношения к тем, кто там находится". Кто их поддерживает, если вы не имеете к ним никакого отношения? Я надеюсь, что эти события станут шагом к долгосрочному миру. Особенно, если Армения будет должным образом выполнять свои обязанности и пункты мирного соглашения будут реализованы в кратчайшие сроки, в регионе установится атмосфера мира и спокойствия", - заявил Гюлер в интервью турецкой газете Milliyet.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
азербайджан
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в мире, азербайджан, турция, ситуация в нагорном карабахе, яшар гюлер
В мире, Азербайджан, Турция, Ситуация в Нагорном Карабахе, Яшар Гюлер
В Анкаре выразили надежду на долгосрочный мир в Карабахе

Министр обороны Турции Гюлер выразил надежду на долгосрочный мир в Карабахе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин . Архивное фото
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АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Анкара рассчитывает, что после операции ВС Азербайджана в Карабахе наступит долгосрочный мир и будут реализованы пункты мирного соглашения, заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.
"По окончании однодневного периода они (представители вооруженных формирований в Карабахе – ред.) сказали: "Мы сдаемся, мы сдадим все наше оружие и уйдем отсюда". Россия в своем заявлении также отметила, что все земли там принадлежат Азербайджану. Правильно. (Премьер Армении) Пашинян делает заявление: "Мы не имеем никакого отношения к тем, кто там находится". Кто их поддерживает, если вы не имеете к ним никакого отношения? Я надеюсь, что эти события станут шагом к долгосрочному миру. Особенно, если Армения будет должным образом выполнять свои обязанности и пункты мирного соглашения будут реализованы в кратчайшие сроки, в регионе установится атмосфера мира и спокойствия", - заявил Гюлер в интервью турецкой газете Milliyet.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
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В миреАзербайджанТурцияСитуация в Нагорном КарабахеЯшар Гюлер
 
 
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