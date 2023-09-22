https://ria.ru/20230922/karabakh-1897939419.html

В Анкаре выразили надежду на долгосрочный мир в Карабахе

В Анкаре выразили надежду на долгосрочный мир в Карабахе - РИА Новости, 22.09.2023

В Анкаре выразили надежду на долгосрочный мир в Карабахе

Анкара рассчитывает, что после операции ВС Азербайджана в Карабахе наступит долгосрочный мир и будут реализованы пункты мирного соглашения, заявил министр... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T09:57

2023-09-22T09:57

2023-09-22T10:07

в мире

азербайджан

турция

ситуация в нагорном карабахе

яшар гюлер

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АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Анкара рассчитывает, что после операции ВС Азербайджана в Карабахе наступит долгосрочный мир и будут реализованы пункты мирного соглашения, заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер."По окончании однодневного периода они (представители вооруженных формирований в Карабахе – ред.) сказали: "Мы сдаемся, мы сдадим все наше оружие и уйдем отсюда". Россия в своем заявлении также отметила, что все земли там принадлежат Азербайджану. Правильно. (Премьер Армении) Пашинян делает заявление: "Мы не имеем никакого отношения к тем, кто там находится". Кто их поддерживает, если вы не имеете к ним никакого отношения? Я надеюсь, что эти события станут шагом к долгосрочному миру. Особенно, если Армения будет должным образом выполнять свои обязанности и пункты мирного соглашения будут реализованы в кратчайшие сроки, в регионе установится атмосфера мира и спокойствия", - заявил Гюлер в интервью турецкой газете Milliyet.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, турция, ситуация в нагорном карабахе, яшар гюлер