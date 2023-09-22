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Премьер Канады подтвердил выделение Украине 482 миллионов долларов - РИА Новости, 22.09.2023
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21:31 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/kanada-1898131130.html
Премьер Канады подтвердил выделение Украине 482 миллионов долларов
Премьер Канады подтвердил выделение Украине 482 миллионов долларов - РИА Новости, 22.09.2023
Премьер Канады подтвердил выделение Украине 482 миллионов долларов
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил выделение 482 миллионов долларов США (650 миллионов канадских долларов) Украине в течение трех лет. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T21:31
2023-09-22T21:31
в мире
украина
джастин трюдо
нато
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил выделение 482 миллионов долларов США (650 миллионов канадских долларов) Украине в течение трех лет. Ранее о выделении Киеву Оттавой 650 миллионов канадских долларов и танков Leopard 2 сообщил телеканал CTV. "Это будет включать 650 миллионов (канадских - ред.) долларов за три года на 50 бронированных машин, в том числе для медицинской эвакуации," - заявил Трюдо, выступая перед парламентом. Трюдо также заявил, что Канада приняла более 185 тысяч украинских граждан. Канадское руководство в пятницу встречается с Владимиром Зеленским, который отправился в страну после поездки в США, где он выступал на генассамблее ООН и встречался с руководством Соединенных Штатов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230922/ukraina-1898046416.html
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в мире, украина, джастин трюдо, нато, ситуация в днр и лнр, оон, россия, канада, владимир зеленский, сергей лавров
В мире, Украина, Джастин Трюдо, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, ООН, Россия, Канада, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
Премьер Канады подтвердил выделение Украине 482 миллионов долларов

В Канаде подтвердили выделение Украине 482 миллионов долларов в течение трех лет

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил выделение 482 миллионов долларов США (650 миллионов канадских долларов) Украине в течение трех лет.
Ранее о выделении Киеву Оттавой 650 миллионов канадских долларов и танков Leopard 2 сообщил телеканал CTV.
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"Это будет включать 650 миллионов (канадских - ред.) долларов за три года на 50 бронированных машин, в том числе для медицинской эвакуации," - заявил Трюдо, выступая перед парламентом.
Трюдо также заявил, что Канада приняла более 185 тысяч украинских граждан.
Канадское руководство в пятницу встречается с Владимиром Зеленским, который отправился в страну после поездки в США, где он выступал на генассамблее ООН и встречался с руководством Соединенных Штатов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаДжастин ТрюдоНАТОСитуация в ДНР и ЛНРООНРоссияКанадаВладимир ЗеленскийСергей Лавров
 
 
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