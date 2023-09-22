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Израильтяне откроют для туристов самые примечательные дома - РИА Новости, 22.09.2023
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Туризм
 
03:47 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/izrail-1897797355.html
Израильтяне откроют для туристов самые примечательные дома
Израильтяне откроют для туристов самые примечательные дома - РИА Новости, 22.09.2023
Израильтяне откроют для туристов самые примечательные дома
Фестиваль "Открытые дома" в Иерусалиме пройдет в течение двух выходных октября 2023 года, сообщает пресс-служба Министерства туризма Израиля. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T03:47
2023-09-22T03:47
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иерусалим
израиль
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Фестиваль "Открытые дома" в Иерусалиме пройдет в течение двух выходных октября 2023 года, сообщает пресс-служба Министерства туризма Израиля.Праздник проходит в 16-й раз. Как и в предыдущие годы, в "Дни открытых дверей" путешественникам будут представлены сотни объектов архитектуры: интересных домов, уникальных квартир и общественных зданий. Их можно посетить в рамках бесплатных экскурсий для широкой публики с 19 по 21 и с 26 по 28 октября.В программу фестиваля также включены мероприятия для детей.Кроме того, фестиваль познакомит публику с десятками молодых архитекторов и дизайнеров, чьи проекты демонстрируют оригинальное мышление, инновационные подходы в использовании сырья, стремление к сохранению окружающей среды.
https://ria.ru/20230914/izrail-1896289042.html
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Израильтяне откроют для туристов самые примечательные дома

Самые примечательные дома Иерусалима в октябре 2023 года откроют для туристов

© iStock.com / lucky-photographerЗдания старого города Иерусалима в Израиле
Здания старого города Иерусалима в Израиле - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© iStock.com / lucky-photographer
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МОСКВА, 22 сен РИА Новости. Фестиваль "Открытые дома" в Иерусалиме пройдет в течение двух выходных октября 2023 года, сообщает пресс-служба Министерства туризма Израиля.
Праздник проходит в 16-й раз. Как и в предыдущие годы, в "Дни открытых дверей" путешественникам будут представлены сотни объектов архитектуры: интересных домов, уникальных квартир и общественных зданий. Их можно посетить в рамках бесплатных экскурсий для широкой публики с 19 по 21 и с 26 по 28 октября.
В программу фестиваля также включены мероприятия для детей.
Кроме того, фестиваль познакомит публику с десятками молодых архитекторов и дизайнеров, чьи проекты демонстрируют оригинальное мышление, инновационные подходы в использовании сырья, стремление к сохранению окружающей среды.
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