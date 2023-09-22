https://ria.ru/20230922/izrail-1897797355.html

Израильтяне откроют для туристов самые примечательные дома

Израильтяне откроют для туристов самые примечательные дома - РИА Новости, 22.09.2023

Израильтяне откроют для туристов самые примечательные дома

Фестиваль "Открытые дома" в Иерусалиме пройдет в течение двух выходных октября 2023 года, сообщает пресс-служба Министерства туризма Израиля. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T03:47

2023-09-22T03:47

2023-09-22T03:47

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Фестиваль "Открытые дома" в Иерусалиме пройдет в течение двух выходных октября 2023 года, сообщает пресс-служба Министерства туризма Израиля.Праздник проходит в 16-й раз. Как и в предыдущие годы, в "Дни открытых дверей" путешественникам будут представлены сотни объектов архитектуры: интересных домов, уникальных квартир и общественных зданий. Их можно посетить в рамках бесплатных экскурсий для широкой публики с 19 по 21 и с 26 по 28 октября.В программу фестиваля также включены мероприятия для детей.Кроме того, фестиваль познакомит публику с десятками молодых архитекторов и дизайнеров, чьи проекты демонстрируют оригинальное мышление, инновационные подходы в использовании сырья, стремление к сохранению окружающей среды.

https://ria.ru/20230914/izrail-1896289042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, иерусалим, израиль