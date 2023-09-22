https://ria.ru/20230922/izrail-1897797355.html
Израильтяне откроют для туристов самые примечательные дома
Израильтяне откроют для туристов самые примечательные дома - РИА Новости, 22.09.2023
Израильтяне откроют для туристов самые примечательные дома
Фестиваль "Открытые дома" в Иерусалиме пройдет в течение двух выходных октября 2023 года, сообщает пресс-служба Министерства туризма Израиля. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T03:47
2023-09-22T03:47
2023-09-22T03:47
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Фестиваль "Открытые дома" в Иерусалиме пройдет в течение двух выходных октября 2023 года, сообщает пресс-служба Министерства туризма Израиля.Праздник проходит в 16-й раз. Как и в предыдущие годы, в "Дни открытых дверей" путешественникам будут представлены сотни объектов архитектуры: интересных домов, уникальных квартир и общественных зданий. Их можно посетить в рамках бесплатных экскурсий для широкой публики с 19 по 21 и с 26 по 28 октября.В программу фестиваля также включены мероприятия для детей.Кроме того, фестиваль познакомит публику с десятками молодых архитекторов и дизайнеров, чьи проекты демонстрируют оригинальное мышление, инновационные подходы в использовании сырья, стремление к сохранению окружающей среды.
https://ria.ru/20230914/izrail-1896289042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, туризм, туристы, иерусалим, израиль
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Иерусалим, Израиль
Израильтяне откроют для туристов самые примечательные дома
Самые примечательные дома Иерусалима в октябре 2023 года откроют для туристов
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Фестиваль "Открытые дома" в Иерусалиме пройдет в течение двух выходных октября 2023 года, сообщает пресс-служба Министерства туризма Израиля.
Праздник проходит в 16-й раз. Как и в предыдущие годы, в "Дни открытых дверей" путешественникам будут представлены сотни объектов архитектуры: интересных домов, уникальных квартир и общественных зданий. Их можно посетить в рамках бесплатных экскурсий для широкой публики с 19 по 21 и с 26 по 28 октября.
В программу фестиваля также включены мероприятия для детей.
Кроме того, фестиваль познакомит публику с десятками молодых архитекторов и дизайнеров, чьи проекты демонстрируют оригинальное мышление, инновационные подходы в использовании сырья, стремление к сохранению окружающей среды.
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