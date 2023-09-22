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США направили четыре F-16 в Румынию для патрулирования Черного моря - РИА Новости, 22.09.2023
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18:56 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/istrebiteli-1898105423.html
США направили четыре F-16 в Румынию для патрулирования Черного моря
США направили четыре F-16 в Румынию для патрулирования Черного моря - РИА Новости, 22.09.2023
США направили четыре F-16 в Румынию для патрулирования Черного моря
Военно-воздушные силы США прислали четыре истребителя F-16 на авиабазу Фетешти в Румынии для усиления патрулирования воздушного пространства в районе Черного... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T18:56
2023-09-22T18:56
сша
румыния
черное море
нато
f-16
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Военно-воздушные силы США прислали четыре истребителя F-16 на авиабазу Фетешти в Румынии для усиления патрулирования воздушного пространства в районе Черного моря, сообщила в пятницу пресс-служба альянса. "Я приветствую размещение США дополнительных истребителей F-16 на авиабазе Фетешти в Румынии 22 сентября для миссии патрулирования НАТО", - заявил исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт. Из сообщения следует, что решение якобы связано с российскими ударами по украинской инфраструктуре "в непосредственной близости от территории НАТО". "Мы сохраняем бдительность и поддерживаем тесные контакты с нашими союзниками в регионе", - сказал официальный представитель альянса, слова которого приводятся в сообщении.
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сша, румыния, черное море, нато, f-16, в мире
США, Румыния, Черное море, НАТО, F-16, В мире
США направили четыре F-16 в Румынию для патрулирования Черного моря

США направили четыре F-16 в Румынию для усиления патрулирования Черного моря

© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители ВВС США F-16
Истребители ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребители ВВС США F-16. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Военно-воздушные силы США прислали четыре истребителя F-16 на авиабазу Фетешти в Румынии для усиления патрулирования воздушного пространства в районе Черного моря, сообщила в пятницу пресс-служба альянса.
«
"Я приветствую размещение США дополнительных истребителей F-16 на авиабазе Фетешти в Румынии 22 сентября для миссии патрулирования НАТО", - заявил исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт.
Из сообщения следует, что решение якобы связано с российскими ударами по украинской инфраструктуре "в непосредственной близости от территории НАТО". "Мы сохраняем бдительность и поддерживаем тесные контакты с нашими союзниками в регионе", - сказал официальный представитель альянса, слова которого приводятся в сообщении.
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