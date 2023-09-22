https://ria.ru/20230922/istrebiteli-1898105423.html

США направили четыре F-16 в Румынию для патрулирования Черного моря

США направили четыре F-16 в Румынию для патрулирования Черного моря - РИА Новости, 22.09.2023

США направили четыре F-16 в Румынию для патрулирования Черного моря

Военно-воздушные силы США прислали четыре истребителя F-16 на авиабазу Фетешти в Румынии для усиления патрулирования воздушного пространства в районе Черного... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T18:56

2023-09-22T18:56

2023-09-22T18:56

сша

румыния

черное море

нато

f-16

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Военно-воздушные силы США прислали четыре истребителя F-16 на авиабазу Фетешти в Румынии для усиления патрулирования воздушного пространства в районе Черного моря, сообщила в пятницу пресс-служба альянса. "Я приветствую размещение США дополнительных истребителей F-16 на авиабазе Фетешти в Румынии 22 сентября для миссии патрулирования НАТО", - заявил исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт. Из сообщения следует, что решение якобы связано с российскими ударами по украинской инфраструктуре "в непосредственной близости от территории НАТО". "Мы сохраняем бдительность и поддерживаем тесные контакты с нашими союзниками в регионе", - сказал официальный представитель альянса, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20230913/rumyniya-1896089229.html

сша

румыния

черное море

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сша, румыния, черное море, нато, f-16, в мире