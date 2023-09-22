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Каналы в Telegram получили возможность публиковать истории - РИА Новости, 22.09.2023
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18:45 22.09.2023 (обновлено: 18:49 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/istorii-1898101454.html
Каналы в Telegram получили возможность публиковать истории
Каналы в Telegram получили возможность публиковать истории - РИА Новости, 22.09.2023
Каналы в Telegram получили возможность публиковать истории
Каналы в Telegram теперь могут публиковать истории, доступ к этой функции открывается после того, как пользователи с premium-подпиской поддержат канал голосом,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T18:45
2023-09-22T18:49
общество
telegram
технологии
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Каналы в Telegram теперь могут публиковать истории, доступ к этой функции открывается после того, как пользователи с premium-подпиской поддержат канал голосом, также появился режим однократного просмотра для фотографий и видеозаписей, сообщила компания. "В прошлом обновлении, приуроченном к 10-летию приложения, в Telegram появились истории. С сегодняшнего дня их могут публиковать и каналы - благодаря новой системе голосов от подписчиков. В истории теперь можно добавлять стикеры-реакции и собственную музыку. Кроме этого появились режим однократного просмотра для фотографий и видеозаписей, более заметные уведомления о входах в учетную запись и многое другое", - говорится в сообщении. В компании пояснили, что пользователи мессенджера с premium-подпиской могут дарить любимым каналам возможность публиковать истории: подписка предоставляет один голос, который пользователь может отдать любому каналу. Чем больше у канала голосов, тем выше уровень канала, а каждый новый уровень позволяет публиковать для всех подписчиков одну дополнительную историю в день. Если у канала достаточно голосов, администраторы с соответствующими правами и активной подпиской могут опубликовать историю от его имени, нажав на значок создания истории в профиле канала. Сообщается также, что пользователи и каналы могут добавлять в свои истории стикеры-реакции. В историях от каналов на таких стикерах отображается количество пользователей, выбравших ту или иную эмоцию. Также истории поддерживают загрузку аудиофайлов из памяти устройства. Чтобы добавить файл, нужно нажать на "Звук" в панели стикеров и выбрать файл, а затем выделить нужный фрагмент. "В видеоисториях Вы можете не убирать оригинальную аудиодорожку, а также выбрать любой момент для появления новой - например, вставить звуковой эффект в середину или добавить музыку в конец", - уточнила компания.
https://ria.ru/20230908/moshenniki-1894876067.html
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общество, telegram, технологии
Общество, Telegram, Технологии
Каналы в Telegram получили возможность публиковать истории

Каналы в Telegram теперь могут публиковать истории

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Каналы в Telegram теперь могут публиковать истории, доступ к этой функции открывается после того, как пользователи с premium-подпиской поддержат канал голосом, также появился режим однократного просмотра для фотографий и видеозаписей, сообщила компания.
«
"В прошлом обновлении, приуроченном к 10-летию приложения, в Telegram появились истории. С сегодняшнего дня их могут публиковать и каналы - благодаря новой системе голосов от подписчиков. В истории теперь можно добавлять стикеры-реакции и собственную музыку. Кроме этого появились режим однократного просмотра для фотографий и видеозаписей, более заметные уведомления о входах в учетную запись и многое другое", - говорится в сообщении.
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В компании пояснили, что пользователи мессенджера с premium-подпиской могут дарить любимым каналам возможность публиковать истории: подписка предоставляет один голос, который пользователь может отдать любому каналу. Чем больше у канала голосов, тем выше уровень канала, а каждый новый уровень позволяет публиковать для всех подписчиков одну дополнительную историю в день.
Если у канала достаточно голосов, администраторы с соответствующими правами и активной подпиской могут опубликовать историю от его имени, нажав на значок создания истории в профиле канала.
Сообщается также, что пользователи и каналы могут добавлять в свои истории стикеры-реакции. В историях от каналов на таких стикерах отображается количество пользователей, выбравших ту или иную эмоцию. Также истории поддерживают загрузку аудиофайлов из памяти устройства. Чтобы добавить файл, нужно нажать на "Звук" в панели стикеров и выбрать файл, а затем выделить нужный фрагмент.
«
"В видеоисториях Вы можете не убирать оригинальную аудиодорожку, а также выбрать любой момент для появления новой - например, вставить звуковой эффект в середину или добавить музыку в конец", - уточнила компания.
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