https://ria.ru/20230922/istorii-1898101454.html

Каналы в Telegram получили возможность публиковать истории

Каналы в Telegram получили возможность публиковать истории - РИА Новости, 22.09.2023

Каналы в Telegram получили возможность публиковать истории

Каналы в Telegram теперь могут публиковать истории, доступ к этой функции открывается после того, как пользователи с premium-подпиской поддержат канал голосом,... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T18:45

2023-09-22T18:45

2023-09-22T18:49

общество

telegram

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149086/27/1490862723_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_867251a06761d21c6762ecf60eb70c1f.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Каналы в Telegram теперь могут публиковать истории, доступ к этой функции открывается после того, как пользователи с premium-подпиской поддержат канал голосом, также появился режим однократного просмотра для фотографий и видеозаписей, сообщила компания. "В прошлом обновлении, приуроченном к 10-летию приложения, в Telegram появились истории. С сегодняшнего дня их могут публиковать и каналы - благодаря новой системе голосов от подписчиков. В истории теперь можно добавлять стикеры-реакции и собственную музыку. Кроме этого появились режим однократного просмотра для фотографий и видеозаписей, более заметные уведомления о входах в учетную запись и многое другое", - говорится в сообщении. В компании пояснили, что пользователи мессенджера с premium-подпиской могут дарить любимым каналам возможность публиковать истории: подписка предоставляет один голос, который пользователь может отдать любому каналу. Чем больше у канала голосов, тем выше уровень канала, а каждый новый уровень позволяет публиковать для всех подписчиков одну дополнительную историю в день. Если у канала достаточно голосов, администраторы с соответствующими правами и активной подпиской могут опубликовать историю от его имени, нажав на значок создания истории в профиле канала. Сообщается также, что пользователи и каналы могут добавлять в свои истории стикеры-реакции. В историях от каналов на таких стикерах отображается количество пользователей, выбравших ту или иную эмоцию. Также истории поддерживают загрузку аудиофайлов из памяти устройства. Чтобы добавить файл, нужно нажать на "Звук" в панели стикеров и выбрать файл, а затем выделить нужный фрагмент. "В видеоисториях Вы можете не убирать оригинальную аудиодорожку, а также выбрать любой момент для появления новой - например, вставить звуковой эффект в середину или добавить музыку в конец", - уточнила компания.

https://ria.ru/20230908/moshenniki-1894876067.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230825/1892179678.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, telegram, технологии