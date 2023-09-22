https://ria.ru/20230922/iphone-1897951920.html
Эксперт рассказал, стоит ли покупать новую модель iPhone
Эксперт рассказал, стоит ли покупать новую модель iPhone - РИА Новости, 22.09.2023
Эксперт рассказал, стоит ли покупать новую модель iPhone
Покупка новой модели iPhone дорогая и бессмысленная, высокого спроса нет, покупать не стоит, поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:53
2023-09-22T10:53
2023-09-22T10:53
технологии
россия
эльдар муртазин
apple
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Покупка новой модели iPhone дорогая и бессмысленная, высокого спроса нет, покупать не стоит, поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Apple 12 сентября презентовала новое поколение своих смартфонов - iPhone 15. Базовая линейка представлена в пяти цветах - черном, голубом, салатовом, желтом и розовом. При этом корпуса версий Pro и Pro Max впервые будут изготавливаться из титана. Официальные продажи устройств начнутся 22 сентября, стартовая цена - 799 долларов. Также компания представила и новые версии умных часов Apple Watch. "Цены выросли для России - от 125 тысяч рублей они начинаются, высокого спроса нет. Покупать iPhone 15 не стоит, это дорого и бессмысленно", - заявил Муртазин. Эксперт рассказал о незначительных, по его словам, обновлениях в смартфоне. "Лучше стала эргономика корпуса, его приятнее стало держать в руках - другой материал, другая обработка материала", - отметил он. При этом, по словам эксперта, на титановом корпусе iPhone 15 Pro, Pro Max остаются следы от рук. "Да, они стираются, но материал в целом не выглядит премиальным", - подчеркнул он. В свою очередь, новые чехлы от компании Apple FineWoven не оправдали своих ожиданий. "Выглядят они очень дешево и достаточно быстро затираются", - заявил Муртазин. "Я нахожусь сейчас в Сингапуре, и в центральном магазине Apple в Marina Bay нет ни очередей, ничего. Правда и телефонов нет, но это искусственный дефицит от Apple", - рассказал Муртазин.
https://ria.ru/20230920/frantsiya-1897572515.html
https://ria.ru/20230728/ayfon-1886754227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, эльдар муртазин, apple
Технологии, Россия, Эльдар Муртазин, Apple
Эксперт рассказал, стоит ли покупать новую модель iPhone
Эксперт назвал покупку новой модели iPhone дорогой и бессмысленной
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Покупка новой модели iPhone дорогая и бессмысленная, высокого спроса нет, покупать не стоит, поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Apple
12 сентября презентовала новое поколение своих смартфонов - iPhone 15. Базовая линейка представлена в пяти цветах - черном, голубом, салатовом, желтом и розовом. При этом корпуса версий Pro и Pro Max впервые будут изготавливаться из титана. Официальные продажи устройств начнутся 22 сентября, стартовая цена - 799 долларов. Также компания представила и новые версии умных часов Apple Watch.
"Цены выросли для России
- от 125 тысяч рублей они начинаются, высокого спроса нет. Покупать iPhone 15 не стоит, это дорого и бессмысленно", - заявил Муртазин.
Эксперт рассказал о незначительных, по его словам, обновлениях в смартфоне. "Лучше стала эргономика корпуса, его приятнее стало держать в руках - другой материал, другая обработка материала", - отметил он.
Во Франции магазины Apple объявили забастовку в день выхода iPhone 15
При этом, по словам эксперта, на титановом корпусе iPhone 15 Pro, Pro Max остаются следы от рук. "Да, они стираются, но материал в целом не выглядит премиальным", - подчеркнул он.
В свою очередь, новые чехлы от компании Apple FineWoven не оправдали своих ожиданий. "Выглядят они очень дешево и достаточно быстро затираются", - заявил Муртазин.
"Я нахожусь сейчас в Сингапуре
, и в центральном магазине Apple в Marina Bay нет ни очередей, ничего. Правда и телефонов нет, но это искусственный дефицит от Apple", - рассказал Муртазин.
Минпромторг рекомендовал промпредприятиям запретить iPhone в рабочих чатах